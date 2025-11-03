Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los puertos santacruceños de Puerto Deseado y Caleta Paula consolidan su importancia en la industria pesquera argentina, destacándose en diferentes especies y ocupando lugares relevantes en el ranking de desembarques totales del país.

Puerto Deseado: Mucho más calamar y menos langostino

Durante los primeros diez meses del año, Puerto Deseado se ha consolidado como el cuarto puerto pesquero de la Argentina, con un total de 57.510,90 toneladas desembarcadas entre el 1 de enero y el 29 de octubre. Esa cifra equivale al 83% del total anual de desembarques de 2024.

La temporada ha sido significativa para el calamar, aunque el langostino crujió con el extenso conflicto que demoró la salida de los buques, precisamente durante el período más activo para Deseado.

Especies y posiciones en el ranking:

Merluza hubbsi: 14.349,9 toneladas, ocupando el quinto lugar en el ranking por especie.

14.349,9 toneladas, ocupando el quinto lugar en el ranking por especie. Merluza negra: 1.019,8 toneladas, en segundo lugar en su categoría.

1.019,8 toneladas, en segundo lugar en su categoría. Langostino: 5.227,4 toneladas, en cuarto lugar, solo superado por Rawson, Puerto Madryn y Mar del Plata.

5.227,4 toneladas, en cuarto lugar, solo superado por Rawson, Puerto Madryn y Mar del Plata. Calamar illex: 36.248,2 toneladas, en tercer puesto, detrás de Mar del Plata y Puerto Madryn.

Al analizar especie por especie, en la comparativa con 2024, nos marca que tanto el volumen de Merluza hubbsi, como el de Merluza negra, desembarcados en los primeros 10 meses del 2025, proyeca un volumen del todo el 2024. La especie Hubbsi se pescó, hasta el momento, el 90% de lo capturado en los 12 meses del año pasado, lo que en el balance final, se espera superar la cifra.

Mientras que en el caso de la Merluza Negra, las 1.019,8 toneladas desembarcadas en Puerto Deseado, significan un 9,9% más que las traídas a puerto durante todo el 2024.

Ya se llevan desembarcados en Deseado, casi 10% más de merluza negra, qu en todo el 2024.

Caleta Paula: un puerto en ascenso en la captura de merluza

Caleta Paula, por su parte, ha registrado un total de 31.532,4 toneladas desembarcadas hasta octubre, con cifras destacadas en especies como la merluza y el langostino. La presencia de estos recursos en su portafolio refleja la potencialidad de la zona para ampliar su participación en el mercado pesquero nacional.

Datos relevantes:

Langostino: 1.904,2 toneladas.

1.904,2 toneladas. Merluza hubbsi: 29.553,3 toneladas, ubicándose en el segundo lugar por especie detras Mar del Plata.

Al igual que ocurrió en Puerto Deseado, dónde los desembarques de langostino cayeron de las 11.473 tn de 2024 a 5.217 tn en lo que va de 2025; en Caleta Paula la merma del langostino en puerto también fue significativa, pasando de los 4.017 tn el año pasado a 1.904 tn este año, lo que implicó una caída de más del 50%.

El panorama general de los principales puertos pesqueros del país

Aunque en el ranking general Caleta Paula se ubica en quinto lugar, su crecimiento en desembarques (s0bre todo merluza) y su capacidad en especies clave refuerzan la posición del puerto dentro de la industria pesquera provincial y nacional.

El análisis de los datos publicados por la Subsecretaría de Pesca de la Nación, revela un escenario competitivo en el sector pesquero nacional. Mar del Plata, sin dudas, lidera el ranking general de desembarques, seguido por Puerto Madryn, Rawson, Puerto Deseado y Caleta Paula. La diversificación de especies y el volumen de capturas en cada uno de estos puertos demuestran la riqueza y la importancia estratégica del sector en la economía regional y nacional.

La importancia de la actividad portuaria no sólo pasa por el valor del recurso, sino por la generación de empleo y dinamización las economías locales, de ahí lo vital de su comportamiento.

Caleta Paula, como puerto pesquero, tuvo una temporada “aceptable”, gracias a la Merluza Hubbsi.

Temporada aceptable

Los datos de desembarques en Puerto Deseado y Caleta Paula reflejan una temporada “aceptable” para ambas terminales pesqueras, en términos de volumen y variedad de especies.

La magra perfomance del langostino, fue compensada por la excelente temporada del calamar en Puerto Deseado y de la Merluza en Caleta Olivia. Garantizando el trabajo en tierra, tanto para la estiba como para las plantas de procesamiento en ambas localidades.

Si bien consolidaron su posición en el mapa pesquero de Argentina, como cuarto y quinto puerto pesquero del país, también marcan, sobre todo para la terminal deseadense, un desafío para recuperar aquella posición privilegiada que supo tener para el principal recurso marítimo: el langostino.