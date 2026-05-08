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El Gobierno nacional oficializó un aumento en la recompensa para quienes aporten datos que permitan encontrar a Iván Eladio Torres Millacura, el hombre desaparecido en Chubut hace más de dos décadas. A través de la Resolución 340/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, se estableció una recompensa de $15 millones para quienes colaboren con información útil para esclarecer el caso.

La decisión se tomó a pedido del juzgado interviniente, ante la falta de avances concretos en una investigación que permanece abierta desde 2003 y que todavía no logró determinar qué ocurrió con Torres Millacura.

La desaparición de Iván Torres Millacura

Iván Torres Millacura, de nacionalidad chilena, nació el 24 de noviembre de 1976 y fue visto por última vez durante la madrugada del 3 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia.

Según consta en la causa judicial, el hombre fue interceptado por un patrullero policial y desde entonces nunca más se supo de él. El expediente se convirtió con el paso de los años en uno de los casos más emblemáticos de desaparición en la provincia de Chubut.

La causa tramita como un habeas corpus en el Juzgado Federal de Radicación Aislada de Comodoro Rivadavia, actualmente a cargo del juez subrogante Claudio Marcelo Vázquez.

Policías condenados y una causa sin resolver

A lo largo de la investigación judicial, dos efectivos policiales fueron condenados por su vinculación con la desaparición de Torres Millacura. Sin embargo, pese a las condenas, el paradero de la víctima continúa siendo desconocido.

El incremento de la recompensa busca reactivar líneas investigativas y promover la aparición de nuevos testimonios que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que podrán acceder al beneficio económico aquellas personas que, sin haber participado en el hecho, aporten datos verificables y relevantes para localizar a Torres Millacura.

Nuevos movimientos en el caso Iván Torres

En paralelo al aumento de la recompensa, la causa por la desaparición forzada de Iván Torres tendrá un nuevo avance judicial: el próximo lunes 11 de mayo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzará la exhumación de tumbas NN en el Cementerio Oeste de Comodoro Rivadavia. La medida fue impulsada por el juez federal subrogante Claudio Marcelo Vázquez y genera expectativas en el entorno de la investigación, que lleva más de dos décadas sin esclarecer el paradero del joven desaparecido en 2003.

Cómo aportar información

Las autoridades nacionales informaron que quienes tengan información pueden comunicarse de manera anónima y gratuita a la línea 134, habilitada para recibir denuncias vinculadas a casos de búsqueda de personas.

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Además, la resolución garantiza la confidencialidad de la identidad de quienes aporten información, conforme a las disposiciones vigentes del Programa Nacional de Recompensas.

Los rasgos físicos y tatuajes distintivos

En el marco de la difusión de la búsqueda, también se dieron a conocer nuevamente las características físicas de Iván Torres Millacura para facilitar su identificación.

Según se informó oficialmente, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene ojos marrones claros y cabello castaño oscuro. Entre sus tatuajes distintivos figuran un sol en la mano izquierda, inscripciones con su nombre en distintas partes del cuerpo y el escudo de River Plate.

La publicación de estos detalles forma parte de la estrategia para mantener vigente la búsqueda y lograr que cualquier dato pueda ser aportado a las autoridades.

Una recompensa que creció con el paso de los años

Cuando comenzó la investigación, la recompensa ofrecida por información sobre el caso era de apenas $100.000. Más de 20 años después, el monto fue elevado a $15 millones en un intento por obtener nuevas pistas y destrabar una causa que continúa sin respuestas.

La desaparición de Iván Torres Millacura sigue siendo un símbolo de reclamo de justicia en Chubut y en toda la Patagonia, mientras familiares y organismos de derechos humanos continúan exigiendo que se esclarezca qué ocurrió aquella madrugada de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia.