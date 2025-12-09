Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos se prepara para recuperar su principal puerta aérea. Tras varios meses de trabajos, las ministras Soledad Boggio (Secretaría General de la Gobernación) y Nadia Ricci (Producción, Comercio e Industria) encabezaron una recorrida por las obras que se ejecutan en el Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández”.

Acompañadas por el director de Desarrollo Aéreo, Andrés Casanova, supervisaron la nueva pista y las mejoras en infraestructura, que permitirán retomar la operatoria regular a partir del 23 de diciembre, fecha en la que está prevista la reapertura.

Algunas de las obras civiles que se están realizando antes de la reinauguración.

“Estamos muy contentas y satisfechas de lo que vimos. La pista es la parte más importante del proyecto y se va a poder inaugurar el 22 a la noche”, afirmó Ricci tras el recorrido por los 2.750 metros de infraestructura renovada. La funcionaria adelantó que también habrá mejoras en las salas de preembarque, y en los espacios de atención al público, con nuevo diseño institucional de Aeropuertos Argentina 2000.

Tecnología única en el país

Ricci puso en valor el avance tecnológico de la obra: “Es la segunda pista del país con estas características. Se utilizó un tipo de material muy moderno, de tecnología alemana, que brinda mayor confort y seguridad en el aterrizaje”.

Además, se instaló balizamiento LED, fundamental para la seguridad aérea y la operatividad nocturna. La ministra remarcó que la intervención era urgente: “Estábamos a punto de que decidieran cerrar la pista por cuestiones de seguridad. Hacía más de 20 años que no había un reacondicionamiento de este tipo”.

Recuperar la conectividad

La puesta en marcha del aeropuerto permitirá normalizar el traslado de pasajeros y también el funcionamiento sanitario, fuertemente condicionado por la suspensión.

Se espera con expectativa la reapertua del aeropuerto tras largas semanas cerrado por refacciones.

“Esto va a alivianar muchísimo las operaciones de aeronáutica de la provincia, sobre todo en las derivaciones de pacientes”, explicó Boggio, recordando que durante tres meses las ambulancias aéreas debieron operar desde Puerto Santa Cruz.