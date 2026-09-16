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El Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) presentó un informe sobre la evolución de precios en las ciudades de Río Gallegos y Caleta Olivia durante la primera mitad de septiembre.

El estudio técnico, enfocado en el comportamiento de las principales empresas del sector, arrojó dinámicas dispares en ambas plazas urbanas de la provincia de Santa Cruz, con una marcada estabilidad general en la capital provincial y subas de mayor impacto en la localidad norteña.

Zona sur

En Río Gallegos, el monitoreo se llevó a cabo entre el 10 y el 15 de septiembre sobre un total de 1.397 productos. Los datos procesados reflejaron una inflación promedio del 0,27% y una mediana del 0%, lo que evidencia que la mayoría de los artículos relevados no experimentó variaciones en sus importes finales.

En cuanto a la dinámica de la muestra, un conjunto de 519 productos permaneció sin cambios, 24 registraron aumentos y 5 mostraron bajas en góndola. Desde el Observatorio destacaron que este comportamiento de precios coincide con los primeros indicios de un freno en la caída del consumo, registrando un escenario de mayor amesetamiento en las ventas tras los meses de contracción.

En septiembre los precios siguieron su curso en Río Gallegos y Caleta Olivia.

Al discriminar el comportamiento por empresas comerciales en la capital santacruceña, la cadena de capitales franceses encabezó las variaciones al alza con un incremento promedio del 0,64%. P

or el contrario, la empresa de supermercados de origen patagónico registró un terreno negativo con una variación promedio del -0,02%.

A pesar de la moderación en los promedios generales, el relevamiento detectó aumentos marcados en productos específicos, encabezados por la paleta cocida (+42,77%), las papas fritas sabor asado (+25%), la gaseosa pomelo sin azúcar (+25%), el dulce de batata (+12,56%), la mortadela (+10,32%) y la cebolla morada (+10%). En sentido opuesto, las principales reducciones correspondieron a la acelga arcoíris envasada (-33,14%), la mortadela Bologna (-26,29%), la mermelada de damasco (-15,02%) y otra variedad de dulce de batata (-14,96%).

Caleta Olivia

Por su parte, el relevamiento en Caleta Olivia se concretó entre el 7 y el 15 de septiembre sobre un universo de 276 productos correspondientes a la cadena de supermercados de origen patagónico. En esta ciudad, la inflación promedio alcanzó el 3,61%, con una mediana del 0%. El análisis del muestreo detalló que 182 artículos mantuvieron sus valores sin modificaciones, 64 mostraron incrementos y 3 registraron disminuciones.

Los incrementos en la zona norte mostraron picos pronunciados en bebidas alcohólicas y alimentos secos. Las subas de mayor magnitud se registraron en las galletitas de agua clásicas (+80,41%), las galletitas de chocolate rellenas (+76,10%), la cerveza rubia en botella (+67,24%), los vinos Chardonnay y Blanco Dulce Natural (+61,45% en ambos casos), la cerveza roja (+53,74%), la cerveza IPA (+53,74%) y la cerveza blanca (+50%). En el rubro de la canasta básica familiar, se destacaron los aumentos en fideos secos (+35,64%), aceite de girasol (+31,33%), manteca (+18,57%) y arroz (+15,38%). Finalmente, las bajas relevadas en la localidad norteña fueron acotadas y se limitaron a los fideos cabellos de ángel (-2,78%), las papas fritas sabor jamón serrano (-2,30%) y la sal fina (-0,19%).

La tapa de LOA tras el hecho.

Las canastas más caras de la Patagonia

El comportamiento de los precios en septiembre se da en el marco del informe sobre el costo de vida presentado por el mismo Observatorio Económico de la UNPSJB, correspondiente a julio de 2026. La actualización de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para un hogar tipo 2 —cuatro integrantes— confirmó que las dos principales urbes santacruceñas encabezan la región con los montos más elevados para no caer en la pobreza o la indigencia, seguidas en tercer lugar por Comodoro Rivadavia.

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En Río Gallegos, la Canasta Básica Total trepó a $2.017.968, posicionándose como la ciudad más cara entre los siete centros urbanos evaluados en la Patagonia. Asimismo, la Canasta Básica Alimentaria —que fija el umbral de indigencia— alcanzó los $908.995. Por su parte, en Caleta Olivia la línea de pobreza se ubicó en $2.014.051, mientras que la línea de indigencia demandó un ingreso mínimo de $907.230, consolidando a la provincia en el escalón más alto del costo de vida regional.