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La ciudad de Río Gallegos se prepara para recibir una nueva edición de un encuentro de básquet formativo destinado a las categorías Mini y U13, una propuesta que busca fortalecer el desarrollo deportivo, la integración y la experiencia competitiva de niños y niñas de la región.

La actividad, organizada por el club Los Tigres, se llevará a cabo los días 26 y 27 de junio en las instalaciones de la EPP Nº 55 y contará con la participación de diversas instituciones invitadas, entre ellas representantes del club San Miguel, del Club Hispano Americano, del gimnasio Indio Nicolai, del gimnasio Rocha y de la Escuela de Básquet Pumas de Puerto Natales.

El Club Deportivo Tigres viene desarrollando una intensa labor en la formación de jóvenes jugadores, consolidándose como una de las propuestas deportivas con mayor crecimiento en la zona abarcando a niños y niñas desde los 4 años de edad.

Este nuevo encuentro representa una oportunidad para que los participantes sumen experiencia dentro de un ámbito recreativo y competitivo.

Se espera una importante convocatoria de público durante ambas jornadas, en las que el básquet formativo será el gran protagonista, reafirmando el compromiso de las instituciones participantes con el desarrollo del básquet infantil y juvenil en la provincia de Santa Cruz.