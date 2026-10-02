Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 2 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Claudio Vidal integró la comitiva nacional que acompañó a Javier Milei en París. Fue parte del histórico encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron. El gobernador de Santa Cruz destacó la necesidad de salir al mundo en busca de inversiones, nuevos mercados y oportunidades para la producción provincial.

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Claudio Vidal integró la comitiva nacional que acompañó a Javier Milei en París. Fue parte del histórico encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron. El gobernador de Santa Cruz destacó la necesidad de salir al mundo en busca de inversiones, nuevos mercados y oportunidades para la producción provincial.

El presidente Javier Milei reveló en París la existencia de una reserva de USD 75.000 millones destinada para blindar la economía y enfrentar tensiones durante el año electoral 2027. Tras su exposición ante empresarios y banqueros, fue recibido por su par francés, Emmanuel Macron. Lo acompañaron 13 gobernadores, entre ellos el de Santa Cruz, Claudio Vidal.