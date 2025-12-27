Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 27 de diciembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *El Senado aprobó el Presupuesto en general y en particular * Presupuesto provincial: diputado Abersatain dijo que los salarios "no perderán contra la inflación" *Padre Juan. Huellas de su historia: el documental del querido sacerdote" *"Quedamos con lo puesto": testimonio de familia que perdió todo en un incendio *Zafra del calamar: poteros partirán el 2 de enero desde Puerto Deseado *Caleta Olivia: preocupación por balaceras en casas y comercios céntricos *El Automóvil Club Río Gallegos cumple 62 años

Por La Opinión Austral

