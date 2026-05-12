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Perito Moreno atraviesa horas de profunda tristeza y conmoción tras la tragedia ocurrida el pasado domingo, cuando una explosión en una vivienda terminó con la vida de Gael Morales, un bebé de apenas dos meses y de dos jóvenes. Franco Gómez, de 26 años; Jorge Valconte, de 30.

Mientras la investigación continúa para determinar las causas exactas del hecho, la comunidad comienza a despedir a las víctimas en medio de un clima de dolor que atraviesa a toda la localidad.

Según información precisada por fuentes oficiales a La Opinión Austral, el velatorio de los tres fallecidos se realizará hoy en el SUM del gimnasio municipal de Perito Moreno y se extenderá hasta las tres de la madrugada del miércoles. Allí, familiares, amigos, vecinos y allegados se acercan para acompañar a las familias y dar el último adiós a las víctimas de un episodio que dejó una huella profunda en toda la provincia.

En las próximas horas se espera el arribo de los cuerpos desde Caleta Olivia, donde se realizaron las autopsias.

Además, fuentes consultadas por LOA indicaron que la Minera Santa Cruz se hará cargo posteriormente del traslado de los restos hasta Comodoro Rivadavia. Además, la empresa se hará cargo de los pasajes de los padres que llegaron en las últimas horas a Perito Moreno.

En tanto, del traslado de los jóvenes fallecidos de Comodoro Rivadavia hasta Salta se hará cargo el Gobierno de Santa, en coordinación con el Gobierno de Santa Cruz y la Municipalidad de Perito Moreno.