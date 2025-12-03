Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

ADOSAC, el gremio docente de Santa Cruz, brindó una conferencia de prensa para rechazar el descuento salarial en la que avanzó el Consejo Provincial de Educación por las huelgas que el sindicato llevó adelante.

Asimismo, convocó para este mismo miércoles a una “marcha de la bronca” que se dirigirá a Casa de Gobierno.

Antes y ahora

César Alegre, secretario general de ADOSAC, inició la conferencia manifestando el total y absoluto repudio a los descuentos masivos, una acción que calificó directamente como un “robo” al salario.

Recordó que el propio gobernador, cuando era candidato en 2023, había utilizado esa misma palabra para describir los descuentos aplicados por el Gobierno anterior, un hecho que “se repite hoy”, dijo el dirigente.

La gravedad de la situación radica en el impacto directo sobre los trabajadores: “se registrado descuentos que alcanzan los $300.000, $500.000 y hasta $900.000, dejando a docentes en una situación de extrema vulnerabilidad, “ni siquiera les quedó para un plato de comida“.

César Alegre, secretario general de la ADOSAC provincial, en el estudio de Radio LU12 AM680. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

El gremio califica el hecho como una “provocación” del gobierno, especialmente porque ADOSAC había decidido asistir al Congreso Provincial sin medidas de fuerza, buscando una solución a través de la conciliación obligatoria, la cual “fue violentada por el descuento”.

reiteró que esta es una decisión política del gobernador “reafirma” la percepción de que “se persigue a un gremio y que el gobierno no quiere negociar, ni solucionar los problemas de la docencia”.

Carácter alimentario

Adriana Astolfo, paritaria de ADOSAC, reforzó la postura sindical, señalando que los descuentos son “lisa y llanamente un robo” dada la naturaleza alimentaria del salario y la preocupante realidad de que muchas “trabajadoras se encuentran bajo la línea de pobreza”.

Además, puso en valor la “contribución constante de los docentes, quienes de su magro salario tienen que poner dinero de su propio bolsillo para cubrir gastos de la educación pública, como los actos escolares, las medallas o las fiestas de fin de año, a pesar del conflicto”.

Ante esta indignidad, consideró “sumamente extorsiva” la decisión conjunta del gobernador, el CPE y el Ministerio de Trabajo, cuyo único objetivo es “intentar liquidar y quebrar un sindicato de lucha”.

Adriana Astolfo, secretaria Adjunta de ADOSAC provincial, encabezó la marcha de antorchas. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Conciliación

Miguel del Plá, también paritario de ADOSAC, expresó la profunda “indignación” del sector, calificando la acción del gobierno como una “infamia” por “meter la mano en el bolsillo de los trabajadores” en medio de una negociación donde existía la posibilidad de “terminar el año en paz”.

Fue contundente al afirmar que es el gobierno quien está “quebrando su propia conciliación obligatoria”, dado que al tomar la decisión de avanzar con los descuentos, rompe con los principios de la ley que establecen que las partes deben retrotraerse al momento previo al conflicto, cuando el gobierno había asegurado que no habría descuentos.

Miguel del Plá, paritario de ADOSAC. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Irán a la reunión de conciliación para exigir que devuelvan la plata y a advertir que si el gobierno rompe la conciliación, no pueden pedirles a los gremios que “garanticemos la paz social”.

El plan de lucha ratificado por el congreso establece un paro de 24 horas el día viernes con movilizaciones, no solo para repudiar los descuentos, sino para abordar todos los temas pendientes: los puestos de trabajo, la situación de las reformas que se intentan aplicar a nivel nacional (laboral y educativa), y cualquier intento de modificar la ley jubilatoria.

Del Plá enfatizó la necesidad de construir unidad de la clase trabajadora ante este “ataque brutal”, agradeciendo la presencia de compañeros del SOEM y Vialidad. Anunció que están organizando un gran plenario el sábado 13 para forjar un plan de acción común, donde no pelee “cada gremio por su cuenta”, sino que se marche por objetivos compartidos.

Frente sindical

Pedro Mansilla, secretario general del SOEM Río Gallegos, confirmó el acompañamiento del frente gremial a ADOSAC, destacando que estos modelos de ajuste obligan a los trabajadores a buscar un “sentido de pertenencia de clase“.

Aprovechó la oportunidad para dirigirse a las autoridades, afirmando que las conciliaciones obligatorias no serían necesarias si las partes se movieran en el marco de la “buena fe”, como lo demuestra la conducción de ADOSAC.

Sin embargo, la aplicación de los descuentos inmediatamente después de una conciliación obligatoria demuestra, a la luz de los hechos, que “la buena fe no existe” por parte de la administración, instándolos a revertir esta situación para poder llevar un mensaje claro a la sociedad.

Finalmente, César Alegre precisó las acciones legales a tomar: se presentarán telegramas a obreros y los abogados de ADOSAC están elaborando un escrito para el Ministerio de Trabajo, evaluando también la posibilidad de presentar un recurso de amparo, tal como lo hicieron en una ocasión anterior para recuperar los días de descuento. Insistió en que, aunque puedan ir a la justicia, esta es primordialmente una decisión política del gobernador.