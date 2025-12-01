Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) anunció a la comunidad educativa que convocó un congreso extraordinario para este próximo martes con el objetivo de analizar la actualidad de los trabajadores de la educación. Insisten con la apertura del debate salarial antes que concluya el ciclo lectivo actual, sostenimiento de los puestos de trabajo y que no haya descuentos por los días de paro de octubre.

La convocatoria surge tras la reunión de conciliación obligatoria del jueves último, el Consejo Provincial de Educación (CPE) informó la aplicación de descuentos salariales en ése ámbito.

Desde la entidad sindical, manifestaron que esta medida -sumada a la falta de avances en las negociaciones- podría desencadenar el retorno inmediato a las medidas de fuerza, de acuerdo con los mandatos que surjan de las asambleas de las filiales.

Adosac y el Consejo Provincial de Educación se reunieron en una nueva audiencia de Conciliación Obligatoria (Foto ilustrativa).

Puntos centrales del reclamo

En un reciente comunicado de prensa, el sindicato expresó su voluntad de diálogo, asegurando haber asistido a todas las instancias de negociación convocadas con el objetivo de defender los puestos de trabajo del sector y lograr una mejora salarial.

Los principales puntos de la demanda incluyen una recomposición salarial real que garantice que los sueldos docentes se mantengan por encima de la línea de la pobreza, cubriendo la Canasta Básica Total. Además, la garantía de la cláusula gatillo para el año 2026 y respuestas a los reclamos laborales y pedagógicos urgentes.

Recientemente, el abogado especialista en discapacidad, Agustín Ferreyra, rechazó el planteo del gremio docente santacruceño que pidió revisar la asistencia a jornada completa de estudiantes con discapacidad. La solicitud, realizada por la ADOSAC ante el Ministerio de Trabajo de la Nación en el marco del Acta N.º 12, propone evaluar si los alumnos con discapacidad “pueden asistir a toda la jornada escolar o si debe ser reducida su permanencia”, mencionando como antecedente el Acta N.º 12 del Ministerio de Trabajo.

Clases 2026

Desde ADOSAC, se advierte que, de no obtener soluciones concretas a las demandas laborales y salariales en el corto plazo, el Gobierno Provincial podría estar poniendo en riesgo el normal inicio del Ciclo Lectivo 2026, responsabilizando al “Ejecutivo por la incertidumbre educativa generada”.

La docencia de Santa Cruz exige soluciones concretas y sin dilaciones, haciendo un llamado a evitar los “castigos” como la política de descuentos indiscriminados sobre los salarios, que consideran un ataque directo al bolsillo del trabajador. Las resoluciones finales sobre futuras acciones se tomarán en el Congreso Extraordinario del martes, en función de los mandatos de las asambleas provinciales.