Trabajadores autoconvocados del sistema de salud pública de Santa Cruz se hicieron presentes en el izamiento dominical y dialogaron con La Opinión Austral para convocar a un abrazo solidario al Hospital Regional Río Gallegos (HRRG) y adelantar que este lunes a las 8:30 se presentarán ante el Ministerio de Trabajo para asistir a la mesa de diálogo.

El principal reclamo del sector es la recomposición salarial, incluyen aspectos vinculados a la infraestructura, las condiciones de trabajo y los traslados que, según contaron, deben cubrir con sus propios sueldos.

Este domingo, desde el izamiento dominical, la licenciada Vera -trabajadora del servicio de Diagnóstico por Imágenes del HRRG- señaló que “no hubo toma de edificio” y precisó que existen videos que muestran que “todo el mundo se movía con libertad en el Ministerio“.

La licenciada Vera, representante de los autoconvocados de Salud. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Agregó que la protesta obedeció a que “prometieron que la apertura de paritarias sería una reunión “abierta” con los gremios en el Ministerio. “Esto no ocurrió; la reunión se hizo por zoom y no hubo apertura de paritarias”, dijo la trabajadora que evitó dar a conocer su nombre. Al enterarse de la cancelación, los trabajadores se dirigieron a Salud para pedir ser atendidos por la ministra. Tras ser demorados con promesas de espera, se reunieron “pacíficamente”.

Presencia policial

La situación se tensó cuando parte del grupo ingresó al despacho de la ministra Ross, buscando ser atendidos directamente. La presencia policial en el lugar buscó contener la situación, hubo empujones y algunos trabajadores que se descompensaron. Finalmente, la ministra recibió a dos representantes del grupo en su despacho, acompañada por el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, para dialogar sobre las demandas planteadas y los canales de diálogo correspondientes.

El compromiso verbal fue que este lunes a las 8:30 horas habría una reunión en el Ministerio de Trabajo para “tratar de solucionar esto” e “iban a invitar a los gremios” para la apertura de paritarias.

Además, a las 14:00 horas, harán un “abrazo simbólico al hospital” junto a la comunidad.

La sala de emergencia del HRRG. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Insumos

En otro orden, la trabajadora alertó que faltan insumos en diferentes áreas de la salud publica, En el geriátrico se debe proveer camisolines para los pacientes, en tomografía hay pronunciados desperfectos técnicos con la aparatología y se indicó que trabajen con guardia mínima. La falta de insumos se arrastra por meses. “En tomografía, una bomba de inyección que es vieja y está rota y no hay insumos para esa bomba”.

Qué dijo Salud

Al cierre de la semana, desde el Gobierno habían dado cuenta que “un grupo de personas autoconvocadas irrumpió en las instalaciones del Ministerio de Salud, con una protesta que se tornó violenta y agresiva”.

“Hubo gritos, golpes contra escritorios donde se encontraba personal trabajando, patadas en las puertas y amontonamientos que impidieron la circulación normal dentro del edificio. Pero lo más grave fue la intimidación directa hacia quienes cumplían funciones, generando un clima de amenaza permanente”, se advirtió.