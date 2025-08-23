Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Justicia Federal de Río Gallegos, a través del juez Claudio Vázquez, rechazó el amparo presentado por la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) en contra de la flexibilización de la barrera sanitaria en la Patagonia. Sin embargo, el presidente de la FIAS, Enrique Jamieson, en diálogo con La Opinión Austral, aseguró que la decisión fue apelada y que la federación espera una resolución de la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia el próximo jueves.

Explicó que el rechazo del amparo no se basó en la cuestión de fondo del asunto, es decir, el levantamiento del ingreso de carne con hueso en la región, sino que se debió a un “cuestionamiento de la constitución de las autoridades” de la FIAS.

La justicia argumentó que, tras la renuncia del expresidente Sebastián Apesteguía, la Federación debió haber convocado a elecciones, mientras que el estatuto de la entidad establece que el nombramiento de un nuevo presidente debe hacerse en una próxima asamblea.

“…No consta la inscripción de la designación del Sr. Jamieson como Presidente de la Federación…”, dice el fallo del juez Vázquez.

“La justicia no quiso atender la cuestión de fondo”, sostuvo Jamieson, y agregó que “busca una formalidad para no contestar” la razón del amparo. A pesar de esto, se mostró confiado en que la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia resolverá la situación en un plazo de cinco días hábiles.

Además de la situación judicial, el titular de la FIAS expresó su preocupación por el posible impacto de la flexibilización en los mercados internacionales. El Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) ya suspendió las importaciones de carne patagónica con hueso, pero adelantó que habrá una visita de autoridades sanitarias chilenas a la barrera, programada para el 8 de septiembre próximo, podría definir si ratifican o no su postura.

Jamieson advirtió que si Chile mantiene su negativa, otros mercados importantes como la Unión Europea podrían seguir sus pasos, poniendo en riesgo las exportaciones de carne argentina. El presidente de la FIAS recordó que en la votación de la OMS sobre el tema, varios países como Chile, la Unión Europea, Japón y Estados Unidos se opusieron a la recomendación, lo que pone de manifiesto la complejidad y el peligro de la situación.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 23 de agosto de 2025.

“No es que quiero tener la razón, venimos anunciando lo peligroso de esto y bueno, está ocurriendo”, concluyó Jamieson, y agregó que, por el momento, las exportaciones a Europa no han sido suspendidas.

“El Sr. Enrique Pablo Jamieson carece de personería”, expresó en su fallo el juez Vázquez. (Foto: La Opinión Austral).

En cuanto al diálogo con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), luego del recambio de autoridades, Jamieson señaló que se está buscando una reunión con las nuevas autoridades, para debatir a cerca de la barrera sanitaria y otros problemas que afectan al sector. Precisó que hubo contactos pero aguardan por una citación formal prontamente.