La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) llevará a cabo un nuevo congreso provincial este lunes a partir de las 10:00 horas en El Calafate para analizar la situación actual y definir la continuidad de sus medidas.

Desde la entidad gremial, señalaron a La Opinión Austral que si bien mantienen “reuniones laborales los jueves” con el Consejo Provincial de Educación (CPE), estas fueron acordadas en el marco de la paritaria, pero el diálogo sustancial se encuentra paralizado.

El gremio docente no implementó medidas de fuerza en las últimas semanas por lo que el dictado de clases no estuvo interrumpido por paros en demanda de salarios. Se recuerda que los maestros demandan que el salario se ubique en la franja del costo de vida en la Patagonia que ya ronda el $ 1.600.000.

Diálogo

El gremio confirmó que la paritaria salarial se encuentra formalmente fijada para el 17 de noviembre, aunque “obviamente nosotros pedimos que la adelanten”. Sin embargo, el problema más inmediato es que “está estancado el diálogo” porque “el gobierno no niega que va a hacer un ajuste”.

La paritaria docente salarial se reunirá en las próximas semanas.

La clave del conflicto reside en la forma en que el Ejecutivo quiere establecer las titularizaciones, buscando imponerlas “como a ellos les parece, con las POV que ellos proyectaron”. ADOSAC interpreta que esta metodología “implica un recorte grande”, una postura que el gobierno niega. No obstante, el sindicato mantiene que la negociación está trabada en este punto: “ellos dicen que no, nosotros decimos que sí”.

Finalmente, el sindicato reveló la falta de garantías formales por parte de las autoridades. Señalaron que, aunque “off the record dicen que hay una modificación del sistema educativo donde nadie va a quedar sin trabajo”, el Gobierno “no te firman nada”. El secretario de ADOSAC concluyó de manera enfática: “Así que estamos trabados ahí en lo laboral”.