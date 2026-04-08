Your browser doesn’t support HTML5 audio

Vialidad Nacional informó que este viernes 10 de abril se realizará un corte total de circulación sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del puente sobre el río Santa Cruz.

La interrupción del tránsito afectará a todo tipo de vehículos entre las 15:00 y las 17:00 horas, en el kilómetro 2374,03, en cercanías de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. La medida se debe a trabajos que se llevarán adelante en la estructura del puente.

Desde el organismo indicaron que, una vez finalizada la restricción total, la circulación se habilitará de manera parcial, con tránsito a media calzada, en un solo carril y con paso alternado en ambos sentidos.

rios-santa-cruz--728x728
Comunicado de Vialidad Nacional.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores planificar sus viajes con anticipación, respetar las indicaciones del personal en el lugar y mantenerse informados sobre el estado de las rutas nacionales.

Para consultas, Vialidad Nacional dispone de sus canales de atención al usuario y la web oficial donde se actualiza el estado del tránsito en todo el país.

EN ESTA NOTA Piedra Buena puente río Santa Cruz vialidad nacional

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios