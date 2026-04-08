Vialidad Nacional informó que este viernes 10 de abril se realizará un corte total de circulación sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del puente sobre el río Santa Cruz.

La interrupción del tránsito afectará a todo tipo de vehículos entre las 15:00 y las 17:00 horas, en el kilómetro 2374,03, en cercanías de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. La medida se debe a trabajos que se llevarán adelante en la estructura del puente.

Desde el organismo indicaron que, una vez finalizada la restricción total, la circulación se habilitará de manera parcial, con tránsito a media calzada, en un solo carril y con paso alternado en ambos sentidos.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores planificar sus viajes con anticipación, respetar las indicaciones del personal en el lugar y mantenerse informados sobre el estado de las rutas nacionales.

Para consultas, Vialidad Nacional dispone de sus canales de atención al usuario y la web oficial donde se actualiza el estado del tránsito en todo el país.