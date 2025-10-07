Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El CONICET vuelve a la Patagonia para continuar la búsqueda de fósiles de un dinosaurio argentino inédito, tras el hallazgo en 2024 de una garra del Bonapartenykus ultimus en la localidad de General Roca, provincia de Río Negro.

La campaña, denominada Expedición Cretácica I 2025, comenzó el 28 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre. Entre el 6 y el 10 de octubre, los interesados podrán seguir las excavaciones en vivo por YouTube e Instagram, en dos horarios: de 11 a 12:30 y de 17 a 18:30. La iniciativa cuenta con el respaldo del CONICET, National Geographic Society, la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y la Secretaría de Cultura de Río Negro.

Los paleontólogos trabajan en un yacimiento con 70 millones de años de antigüedad, poco antes del impacto del meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios gigantes. Este sitio ha ofrecido hallazgos excepcionales, incluyendo fósiles completos de mamíferos, reptiles, serpientes, dinosaurios y nidadas de varias especies.

“Regresamos a un yacimiento estratégico donde se identificaron al menos diez especies nuevas, entre ellas anfibios, reptiles, mamíferos y un dinosaurio carnívoro”, explicó Federico Agnolín, jefe científico de la expedición.

La transmisión en vivo permitirá a los espectadores ver cómo los científicos extraen fósiles de las rocas y hacer consultas en tiempo real. Uno de los momentos más esperados es la llamada ‘gran excavación’, donde se anticipan hallazgos inéditos de dinosaurios. “Queremos capturar la emoción de descubrir un fósil en vivo, algo que nunca antes se había filmado”, afirmó Agnolín.

Esta iniciativa sigue la línea de comunicación científica innovadora que el CONICET desarrolló tras su participación en la campaña submarina del Schmidt Ocean Institute, que en 2025 alcanzó casi 18 millones de visualizaciones.