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Se trata de ejecutivos de compañías líderes del sector energético que ya se encuentran en Santa Cruz para participar de una agenda de trabajo centrada en el desarrollo hidrocarburífero y nuevas oportunidades de inversión. Si bien algunos arribaron a la provincia santacruceñas en aviones privados, otros viajaron en vuelo de cabotaje de Aerolíneas Argentinas.
La convocatoria fue impulsada por el gobernador Claudio Vidal, quien encabeza encuentros con foco en la producción, el crecimiento del sector y la generación de empleo en la provincia.
Durante las reuniones se analizan proyectos en marcha, el estado de las áreas productivas y la proyección de nuevas iniciativas, en un escenario donde Santa Cruz vuelve a posicionarse como un actor clave dentro del mapa energético nacional.
El intenso movimiento en pista refleja el nivel de los actores involucrados y la importancia de las decisiones que se están discutiendo, con impacto directo en el
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