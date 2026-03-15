Golfo San Jorge: análisis científico del INIDEP para conocer el estado del langostino

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El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) inició una campaña científica para evaluar el langostino patagónico. Se centra en el golfo San Jorge y litoral de Chubut, extendiéndose hasta las aguas nacionales.

La exploración se realiza con el BP Destiny y, durante veinte días, los científicos realizarán muestreos para actualizar la situación biológica del mar. Habitualmente estas tareas las cumple el Bogavante Segundo, que actualmente se encuentra en reparaciones en el puerto de Deseado de cara a la temporada 2026.

Desde el INIDEP confirmaron que la utilización del buque de reemplazo no afectará los resultados. Los estudios de compatibilidad y coeficientes comparativos realizados por el Departamento de Crustáceos indican que las diferencias operativas son ínfimas. No se prevén desvíos ni implicancias en el trabajo de exploración científica, informó “Pescare”.

Así será el itinerario del buque científico. IMAGEN: PESCARE

Las operaciones se concentran entre los paralelos 43°10′ y 47° de latitud sur. Los investigadores buscan determinar la presencia de concentraciones de langostino accesibles para la flota tangonera. El monitoreo de la zona es clave para definir el inicio de la zafra en aguas nacionales.

Analizarán la estructura de las hembras y la distribución espacial de ejemplares maduros e impregnados. Estos datos permiten entender el estado reproductivo del stock en la región. También se evaluará la fauna asociada y la composición de las especies que habitan los fondos del golfo.

La campaña incluye la recolección de muestras de zooplancton para cuantificar huevos y larvas, información para comprender los procesos de reproducción. La investigación sostiene una de las pesquerías más relevantes para la economía regional y las exportaciones.

Los datos obtenidos brindarán la evidencia técnica necesaria para las decisiones de manejo. La información constituye la antesala biológica para habilitar la temporada 2026. Sin embargo, el panorama comercial en los puertos santacruceños y chubutenses aún depende de las negociaciones laborales entre gremios y cámaras empresariales.

El seguimiento continuo es el factor que explica la salud actual de la pesquería. La combinación de monitoreo y medidas adaptativas permitió mantener niveles de capturas elevados. En los últimos años, la zona registró desembarques históricos que consolidan al langostino como un motor productivo estable.