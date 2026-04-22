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El diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Guzmán, salió al cruce de un video que comenzó a circular en redes sociales y que, según afirmó, fue manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial.

A través de declaraciones públicas, el legislador desmintió la veracidad del contenido y advirtió sobre el uso de estas tecnologías con fines políticos. En ese sentido, apuntó directamente contra sectores del kirchnerismo, a quienes responsabilizó por la difusión de este tipo de material.

“Los políticos santacruceños no saben qué hacer para quedarse en el poder. Ahora utilizan inteligencia artificial para crear noticias falsas”, sostuvo Guzmán, en referencia al video en cuestión.

Asimismo, cuestionó las prioridades de la dirigencia local y planteó que el foco debería estar en la gestión. “Si usaran ese tiempo para mejorar la vida de los vecinos, estaríamos mucho mejor”, expresó.

Sobre el final de su descargo, Jairo Guzmán endureció aún más el tono de sus críticas y dejó una frase con fuerte carga política: “Les queda poco”, expresó, en lo que fue interpretado como un mensaje directo hacia sus opositores.