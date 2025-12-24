Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz -en la sexta sesión extraordinaria del año- sancionó con 23 votos a favor el DCC 340/26 – proyecto de ley 695 que declara la la Emergencia Climática en la provincia.

Se recuerda que dicha emergencia fue implementada mediante un decreto del Poder Ejecutivo Provincial que fue publicado en el Boletín Oficial y sostiene que se la declara en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz por el plazo de 30 días.

La emergencia responde al evento de temporal de viento ocurrido a finales del mes de noviembre que azotó a toda la provincia. Generó el hundimiento de tres embarcaciones en el puerto de Caleta paula que ya fueron rescatados.

El decreto enumeraba las acciones que podrán llevar adelante diferentes organismos del Estado como Servicios Públicos, Vialidad Provincia, el ministerio de Salud, el Consejo Agrario Provincial, el ministerio de Desarrollo Social, entre otros, quienes fueron convocados para mitigar los efectos y causas del temporal.