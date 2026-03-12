Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las obras de remodelación en el Aeropuerto Internacional de Río Grande avanzan hacia su etapa final y ya registran un 80% de ejecución, según el cronograma establecido para la intervención. La reapertura de la terminal aérea está prevista para el 15 de abril, luego de los trabajos de modernización que se realizan desde hace dos meses.

El proyecto contempla una serie de mejoras en la infraestructura aeroportuaria con el objetivo de optimizar la seguridad operacional y mejorar las condiciones de operación, especialmente frente a escenarios climáticos adversos.

Las obras se encuentran en un 80% de avance.

Uno de los principales avances de la obra fue la pavimentación completa de la pista 08-26, una intervención clave para el funcionamiento del aeropuerto. Para esta tarea se utilizaron más de 40.000 toneladas de mezclas asfálticas, lo que permitió renovar completamente la superficie de rodaje de las aeronaves. Además, se finalizó la ejecución de las cabeceras de hormigón, estructuras fundamentales que permiten reforzar la resistencia de los extremos de la pista y mejorar las condiciones de despegue y aterrizaje.

Ampliación y nuevas tecnologías

Los trabajos también incluyen la pavimentación y ampliación de la plataforma comercial, espacio donde estacionan las aeronaves durante las operaciones en tierra.

En paralelo, se encuentra en la etapa final la instalación de un nuevo sistema de balizamiento con tecnología LED que abarcará la pista, las calles de rodaje y la plataforma.

Este sistema permitirá mejorar significativamente la visibilidad durante las operaciones nocturnas o en condiciones meteorológicas adversas.

La pavimentación de la plataforma comercial y su ampliación se encuentran en su etapa final.

Actualmente, las tareas se concentran en la señalización diurna de las calles de rodaje y de la plataforma, además de los trabajos de pavimentación en dichas áreas. También se realizan intervenciones en la zona de parada en cabeceras, sectores clave para la circulación segura de las aeronaves dentro del aeropuerto.

Desde el ámbito aeroportuario destacaron que estas obras permitirán reforzar la seguridad operacional y optimizar los tiempos de operación en el aeropuerto.

Las mejoras también tendrán impacto en la eficiencia de las tareas aeroportuarias, especialmente en situaciones de baja visibilidad o condiciones climáticas adversas, que suelen afectar las operaciones en la región.