Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante su intervención la licenciada Iris Rasgido, sostuvo que cuando se habla de educación y de trabajo “es imprescindible convocar a los verdaderos protagonistas, promoviendo un vínculo directo con el sector empresarial y el sindical”. En ese sentido, remarcó que “la transformación educativa requiere diálogo amplio, libertad para expresar miradas diversas y, al mismo tiempo, la responsabilidad de construir acuerdos que permitan progresar”.

Asimismo, señaló que la provincia avanzó durante 2025 en un esquema de trabajo articulado y que para 2026 se proyecta una agenda sólida, enlazada con el sector productivo, que contempla la conformación de bases pedagógicas integradas por referentes de la cartera educativa, del ámbito empresarial y del sindicalismo, consolidando una estrategia compartida entre educación y mundo laboral.

La presidenta del CPE afirmó que la transformación de la escuela secundaria debe pensarse desde alianzas estratégicas y con fuerte anclaje territorial, capitalizando las construcciones de cada institución educativa. En esa línea, puso en valor el rol del supervisor pedagógico con acompañamiento situado en las escuelas, diferenciándolo de una mera visita institucional, y destacó la importancia del liderazgo distribuido, donde cada docente asume un rol protagónico en el proceso de mejora.

Rasgido también subrayó la necesidad de superar la noción de “trayectoria escolar” para avanzar hacia el concepto de “trayectoria educativa”, entendiendo al estudiante como sujeto integral de derecho. Desde esa perspectiva, planteó que la escuela debe reconfigurarse para dar respuesta a las realidades de cada comunidad, trascendiendo los límites del edificio escolar y proyectándose como motor de transformación social.

Finalmente, expresó que

Se realizó el Encuentro de Escuelas Secundarias Innovadoras.

la incorporación de Santa Cruz al plan nacional de fortalecimiento de la educación secundaria, a través de las Escuelas Secundarias Innovadoras, “representa un orgullo y se integra a un camino ya iniciado en la provincia, basado en construcciones participativas y en la convicción de que el capital más valioso son los estudiantes, las familias que los acompañan y los docentes que sostienen cotidianamente la tarea educativa”.