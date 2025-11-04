Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de las acciones impulsadas por el Gobierno Nacional para fortalecer la capacidad operativa en materia de prevención y combate de incendios forestales, la Administración de Parques Nacionales (APN) informó que, a partir del 1 de noviembre, se sumaron 35 nuevos brigadistas al Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

Los nuevos integrantes cuentan con formación técnica especializada y amplia capacitación en tareas de prevención, detección y control de incendios, así como en seguridad operativa y trabajo en terreno, garantizando un aporte significativo al fortalecimiento de las capacidades institucionales en el territorio.

“Estas incorporaciones representan un refuerzo estratégico para la región patagónica, una de las zonas más sensibles del país en materia de riesgo ígneo, y consolidan la presencia del Estado Nacional en la protección de los recursos naturales, la preservación de la biodiversidad y la conservación del patrimonio ambiental de todos los argentinos”, se indicó en un comunicado.

Esta llegada de nuevos brigadistas al esquema de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFyE-APN) forma parte de la estrategia integral de asignación de recursos para los incendios en zonas rurales y áreas protegidas nacionales.

La misma se coordina desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE), junto con el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME), el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la Administración de Parques Nacionales y los equipos de gestión de cada provincia.