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La rápida articulación entre sistemas tecnológicos de seguridad y el trabajo de distintas fuerzas policiales permitió recuperar en la provincia de La Pampa una camioneta que había sido robada en Río Gallegos. El procedimiento se concretó en la localidad de Puelén y terminó con dos hombres demorados, ambos oriundos de Mendoza, mientras continúan las actuaciones judiciales y las coordinaciones con efectivos santacruceños.

El hecho tuvo su origen en Río Gallegos, donde se denunció el robo del rodado y se activaron los mecanismos de búsqueda. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la Patagonia, se pudo establecer que la investigación comenzó luego de que personal policial tomara conocimiento de la sustracción de la camioneta en la capital santacruceña. A partir de allí, se encendieron las alertas en el sistema de seguridad de La Pampa, una herramienta tecnológica que permite detectar movimientos de vehículos y coordinar respuestas en tiempo real.

Fue precisamente la aplicación Pampa Seguridad Activa la que marcó un punto clave en el operativo. Al día siguiente del robo ocurrido en Río Gallegos, el sistema emitió una alerta indicando que el vehículo había ingresado a territorio pampeano a través del Puesto Caminero de 25 de Mayo. Ese dato permitió que la Brigada de Investigaciones activara de inmediato un protocolo de seguimiento y comunicación con distintos destacamentos y puestos de control.

Desde la fuerza policial señalaron que, tras recibir la información, se alertó rápidamente a las dependencias de la Unidad Regional IV y a los distintos controles camineros de la provincia. El objetivo era interceptar el rodado antes de que pudiera continuar viaje hacia otro punto del país.

Minutos después llegó la confirmación esperada: la camioneta había sido localizada e interceptada en la localidad de Puelén. Allí, efectivos policiales procedieron a identificar a los ocupantes del vehículo, dos hombres domiciliados en San Martín, provincia de Mendoza.

Ambos fueron demorados mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes y se concretaba el secuestro preventivo de la camioneta. Posteriormente, tanto el vehículo como los ocupantes fueron trasladados hacia la Comisaría Departamental de 25 de Mayo, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

En paralelo, continuaban las comunicaciones entre efectivos de La Pampa y personal policial de Río Gallegos para coordinar las medidas judiciales vinculadas tanto al rodado como a las personas involucradas en el hecho.