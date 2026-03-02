Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un trágico suceso tuvo lugar en una colonia menonita situada en una zona rural de La Pampa: una nena de 5 años murió tras ahogarse cuando comía semillas de girasol.

La Fiscalía de la III Circunscripción Judicial del Ministerio Público Fiscal de La Pampa, con sede en General Acha, comunicó que se abrió una investigación a partir del fallecimiento de la menor.

La fiscal Virginia Antón confirmó a Infobae que la niña ingresó a las 23:15 de este domingo al Hospital de Alpachiri con signos vitales, donde el personal sanitario practicó maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, perdió la vida.

La pequeña recibió asistencia inicial de su familia en el establecimiento rural y luego fue llevada de urgencia al centro de salud por un taxista domiciliado en la Colonia Menonita Nueva Esperanza, en Guatraché.

Al arribar al Hospital de Alpachiri —tras recorrer alrededor de 35 kilómetros— estaba inconsciente y en estado crítico: sin respiración, con pulso débil y palidez marcada. El equipo de guardia comenzó de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque después de unos 40 minutos de trabajo no consiguió revertir el cuadro.

La médica certificó el deceso, aunque no precisó las causas en ese momento. Por ese motivo se practicó la autopsia durante la mañana de este lunes.

El estudio quedó a cargo de una forense de la Agencia de Investigación Científica (AIC) y determinó que la muerte se produjo por una obstrucción de las vías aéreas a raíz de un cuerpo extraño. La Fiscalía ordenó las diligencias correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho.