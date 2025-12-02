Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El concesionario oficial Volkswagen Autobahn de Río Gallegos anunció el lanzamiento de la “Volkswagen Week“, la última y más importante promoción del año.

La iniciativa estará vigente durante 72 horas en el local ubicado sobre Paseo de los Arrieros 1892, donde la atención es de 9 a 18 horas de corrido, de lunes a sábado. Quienes estén interesados también podrán comunicarse por WhatsApp al 2966-389386.

La campaña incluye la suscripción 100% bonificada, descuentos en el valor total de las unidades y en el patentamiento. El beneficio clave es la adjudicación asegurada por contrato, eliminando la dependencia de sorteos o licitaciones.

Además, se ofrece el sistema “llave por llave” para quienes entregan su usado como parte de pago, buscando captar a los primeros clientes de los grupos de 2026.

Una de las grandes novedades y el punto más importante para los clientes es la suscripción 100% bonificada. Es fundamental porque normalmente al ingresar a una financiación de fábrica se debe abonar el equivalente a “dos o tres cuotas juntas”, lo que “se hace un poco complicado”. Con esta promoción, los interesados solo necesitan ingresar con “una sola cuota y con nuestro DNI”.

La promoción elimina costos adicionales para el cliente, ya que “no necesitamos absolutamente nada más, no pagamos comisión de concesionario, no pagamos comisión de vendedor, no pagamos absolutamente nada, solamente pagas tu primer cuota de plan”.

Esta “gran facilidad” busca cerrar los “últimos grupos de 2025“. La concesionaria enfatiza que “es ahora el momento” para quienes están pensando o planificando su próximo cero kilómetro en 2026, para ser “uno de los de los primeros en poder retirar”.

Adjudicación asegurada

Esta promoción, que es “redistinto a lo que ofrecemos en el resto del año”, tendrá una duración de 72 horas largas. El nombre de la campaña es “Volkswagen Week“, la cual “siempre la hacen a fin de año” y también consta en “ciertos descuentos también en el valor total de la unidad” y descuentos en el patentamiento.

El diferencial más importante de la campaña es la adjudicación asegurada o entregas pactadas. Esto significa que los clientes que no desean “depender de un sorteo o no tengo ganas de depender de una licitación de competir a un mayor postor” podrán obtener una adjudicación “garantizado por contrato”. La concesionaria asegura que al anotarse y pagar la primera cuota, el cliente “ya sepa qué día exactamente vas a tener el auto en la calle”.

Usados

El cliente puede entregar su auto usado, siempre que sea “de 2014 en adelante” y se trate de vehículos con “120.000 km para tener un buen buen valor de toma”.