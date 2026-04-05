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Un siniestro vial se registró este martes por la tarde sobre la Ruta Provincial N° 29, en cercanías del Lago Cardiel, donde una conductora protagonizó un vuelco tras intentar esquivar un animal que se encontraba sobre la calzada.

El hecho ocurrió cuando un automóvil Renault Sandero de color rojo realizó una maniobra evasiva ante la presencia de un guanaco, lo que provocó la pérdida de control y el posterior vuelco del rodado, que quedó con las ruedas hacia arriba.

Personal de la División Cuartel 10° de Bomberos intervino de inmediato, ya que regresaba de una cobertura en la zona. Al arribar con las unidades operativas y de rescate, los efectivos realizaron tareas preventivas, entre ellas la desconexión de la batería para evitar riesgos de incendio.

Tras una inspección técnica del vehículo, se constató que no había pérdida de fluidos, lo que permitió descartar mayores peligros en el lugar del accidente.

La conductora logró salir por sus propios medios y fue asistida en el lugar por personal sanitario. Posteriormente, fue trasladada al centro de salud más cercano para realizarle un control más exhaustivo.

Desde el cuartel de Bomberos recordaron la importancia de circular con precaución en rutas de la provincia, especialmente en zonas de meseta, donde es frecuente la presencia de fauna silvestre que puede provocar este tipo de incidentes.