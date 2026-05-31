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Ante el inicio de la zafra de langostino 2026, las cámaras pesqueras de la Provincia del Chubut solicitaron formalmente la declaración de la Emergencia Pesquera Provincial ante la Secretaría de Pesca de la Provincia, mediante una nota formal dirigida al secretario de la cartera, Diego Brandán.

La petición fue firmada y respaldada por Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), y Gustavo A. Gonzalez, presidente de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), junto a las empresas de servicios.

El petitorio fue recibido por Provincia el pasado 26 de mayo.

Competitividad

Como ya ionformó La Opinión Austral, alertaron que el sector enfrenta una grave crisis debido al incremento de costos esenciales, principalmente por el aumento sostenido del combustible y de insumos críticos. Esta suba elevó la estructura de costos por encima del precio que se comercializan los productos pesqueros, tornando inviable la operación de la flota y de las plantas.

A esta situación se “suma un tipo de cambio no competitivo para las exportaciones”. Desde CAPIP y CAFACH precisaron que “la paridad cambiaria vigente reduce el ingreso en moneda local por las ventas al exterior, que constituyen el principal destino de la producción chubutense”.

El escenario se complejiza aún más por distorsiones logísticas y de mercado. Los acontecimientos bélicos globales generaron alteraciones en las cadenas logísticas, fuertes incrementos en los fletes internacionales y una marcada retracción del consumo en los principales mercados compradores de proteínas de mar.

Ante este panorama, las entidades presentaron un petitorio formal el Gobierno de Chubut para declarar la Emergencia Pesquera Provincial bajo el marco de los antecedentes establecidos en el año 2013. El documento también exige implementar un Programa de Recupero para el Desarrollo Pesquero en Chubut.

Finalmente, solicitaron convocar a una Mesa Multisectorial en el ámbito de la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Pesca. Este espacio deberá integrar a cámaras, sindicatos, empresas de servicios y autoridades con el objetivo de consensuar medidas de contingencia.

Desde CAPIP señalaron a La Opinión Austral que la flota fresquera es la que representa mayor inconveniente para calir a pescar en las condiociones actuales e indicaron que alrededor de 13 mil familias que dependen de las plantas de procesamiento se verán afectadas laboralmente por la paralización de la actividad.