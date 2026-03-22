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Finalizada la operación “Mare Nostrum IX”, el patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” arribó a Comodoro Rivadavia para una escala operativa tras 14 días de intensas operaciones de vigilancia y control en el Atlántico Sur, bajo el control operacional del Comando Conjunto Marítimo, organismo dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La misión incluyó el despliegue de aeronaves P-3C Orion de la Escuadrilla Aeronaval de Exploración, con asiento en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, y la corbeta ARA “Espora”. Asimismo, a bordo del patrullero oceánico se contó con personal de la Agrupación Buzos Tácticos —que integró la dotación de Visita, Registro y Captura (VRC)—, un inspector de la Subsecretaría de Pesca de la Nación y una Teniente de Fragata médica perteneciente al Hospital Naval Buenos Aires “Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo”.

La flota de bandera extranjera en aguas internacionales, al límite del territorio argentino.

Tanto el inspector como la médica fueron trasbordados mediante un helicóptero AS-555 Fennec, perteneciente a la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, que se encontraba embarcado en el destructor ARA “La Argentina”.

Durante el patrullaje se obtuvieron registros fotográficos y datos identificatorios de buques de captura y unidades de apoyo logístico, como reefers y buques tanque, para actualizar la base de datos estratégica del Comando Conjunto Marítimo, permitiendo el seguimiento de las flotas pesqueras extranjeras que operan en el límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

Vínculo con la comunidad

A su arribo a Comodoro Rivadavia, la unidad fue recibida por autoridades municipales y representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, junto a la administradora del puerto local, Digna Hernando; y el Jefe del Destacamento Naval Comodoro Rivadavia, Capitán de Corbeta Eduardo Martín Sosa.

A su arribo a Comodoro Rivadavia, la unidad fue recibida por autoridades municipales y representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

En el marco de su escala operativa, se llevó a cabo una Jornada de Puertas Abiertas, donde alrededor de 200 visitantes recorrieron esta unidad de la División Patrullado Marítimo, dependiente del Área Naval Atlántica. Los ciudadanos pudieron tomar contacto directo con la tripulación, conociendo de primera mano las exigencias de la vida en el mar y la relevancia estratégica de la defensa de nuestros recursos soberanos.

Con la finalización de “Mare Nostrum IX”, la República Argentina reafirma su compromiso con la custodia de los intereses nacionales en el mar, fortaleciendo el Sistema de Defensa Nacional mediante acciones permanentes de disuasión y alerta estratégica en aguas de jurisdicción nacional.