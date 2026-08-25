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Un adolescente de 13 años fue víctima de un intento de robo mientras se dirigía caminando hacia el Colegio Secundario Nº 5 “Martín Miguel de Güemes“, ubicado en la intersección de las calles Colón y Almirante Brown, en la localidad de Perito Moreno.

De acuerdo con la denuncia realizada por su abuela, identificada con las iniciales S.B., de 68 años, el menor, identificado como D.E.P., caminaba por calle Colón alrededor de las 7:15 cuando fue interceptado por tres hombres aparentemente menores de edad.

Según le informaron a La Opinión Austral, los sospechosos le consultaron la hora y luego intentaron robarle el celular. Sin embargo, no lograron concretar el hecho y escaparon sin apoderarse del dispositivo.

La denunciante manifestó desconocer la identidad de los involucrados y no sindicó sospechas de autoría. Por el hecho tomó intervención el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Las Heras.