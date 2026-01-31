Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Municipalidad de Perito Moreno informó la tarde de este sábado que varios vecinos resultaron afectados por una fuga de gas registrada en la localidad.

Ante esta situación, el Ejecutivo local indicó que las familias que no cuenten con un lugar de abrigo pueden acercarse al edificio del exSalón de Amas de Casa, dispuesto como espacio de contención.

Previamente, desde el Municipio confirmaron que el inconveniente se originó por la ruptura de un caño de gas y agua, motivo por el cual se solicitó la evacuación preventiva de los domicilios ubicados dentro del área afectada.

Además, se interrumpieron ambos servicios y la circulación vehicular en el sector comprendido por las intersecciones de Almirante Brown y Gendarmería Nacional, Pasaje Lista Ramón y Gendarmería Nacional, Almirante Brown y Antártida Argentina, y Pasaje Lista Ramón con Antártida Argentina.

En ese contexto, las autoridades pidieron colaboración y comprensión a la comunidad, con el objetivo de evitar riesgos y prevenir cualquier tipo de incidente.