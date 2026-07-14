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Una rápida respuesta del personal de la División Cuartel 12° de Bomberos permitió controlar un incendio que afectó a un vehículo utilitario en la ciudad de Perito Moreno durante la noche del lunes. Gracias al accionar de la dotación, las llamas fueron extinguidas antes de que se propagaran al resto del rodado, evitando daños de mayor magnitud y sin que se registraran personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:58 sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 1700, cuando una alerta dio aviso sobre un foco ígneo que se había iniciado en una Volkswagen Saveiro. De inmediato, el móvil de ataque se dirigió al lugar para intervenir en la emergencia.

Al arribar, los bomberos constataron que el incendio se concentraba en el compartimiento del motor, uno de los sectores donde este tipo de siniestros suele propagarse con mayor rapidez debido a la presencia de componentes eléctricos, plásticos y fluidos inflamables.

Para controlar la situación, los efectivos desplegaron una línea devanadera y trabajaron directamente sobre el foco ígneo hasta lograr sofocar completamente las llamas. Posteriormente realizaron tareas de enfriamiento para reducir la temperatura de los componentes afectados y minimizar el riesgo de una posible reignición.

Como parte del protocolo de seguridad, también procedieron a desconectar la batería del vehículo, una medida preventiva destinada a eliminar riesgos eléctricos y garantizar que la unidad quedara completamente segura una vez finalizada la intervención.