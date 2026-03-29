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Un procedimiento que en principio no había arrojado resultados positivos terminó dando un giro clave en las últimas horas en la localidad de Perito Moreno, donde efectivos de la Dirección General de Investigaciones lograron recuperar un motovehículo que había sido sustraído en el marco de una causa por robo.

Las diligencias se desarrollaron bajo directivas del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 con asiento en Las Heras, que había ordenado una serie de allanamientos en distintos domicilios de la localidad. En esos primeros procedimientos, el personal policial realizó inspecciones y requisas vehiculares en busca del rodado denunciado, aunque sin éxito inmediato.

Sin embargo, lejos de darse por concluida, la investigación continuó avanzando a partir de nuevos datos obtenidos durante las actuaciones. Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, fue esa información la que permitió reorientar el operativo hacia un punto inesperado: un sector ubicado a varios kilómetros de la zona urbana, donde finalmente se produjo el hallazgo.

En ese lugar, alejado del movimiento cotidiano de la localidad, los efectivos encontraron la motocicleta buscada, aunque en condiciones muy distintas a las originales. El rodado se hallaba desarmado, una modalidad que suele estar asociada a maniobras destinadas a dificultar su identificación o a facilitar la comercialización ilegal de sus partes.

La recuperación del vehículo representa un paso importante dentro de la causa, no solo por el valor material del bien sustraído, sino también porque aporta elementos concretos para avanzar en la reconstrucción del hecho. Tras el hallazgo, la motocicleta fue secuestrada y puesta a disposición de la autoridad judicial interviniente, que continuará con las actuaciones conforme a las líneas investigativas en curso. En paralelo, no se descartan nuevas medidas en función de la información recolectada.