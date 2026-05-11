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Tras la finalización de la primera jornada de tareas en Perito Moreno, que se vio conmocionada por la explosión que dejó tres víctimas fatales, el superintendente de Bomberos de la provincia de Santa Cruz, comisario general Claudio Castro dialogó con La Opinión Austral

“Venimos trabajando desde el día del minuto cero, el personal activo en la parte operativa que es el personal de guardia de bomberos, como así también el personal de sanidad y de Protección Civil”, manifestó.

“Después todo el despliegue, por orden del señor gobernador, en materia del apoyo logístico a través del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo, que se constituyeron en el momento para tratar de dar apoyo a esta situación que llevó tres vidas humanas”, agregó.

¿Causas?

“Técnicamente todavía no se puede determinar si el suceso provocó una onda expansiva. Se va a tratar de determinar si fue a través de una explosión, una explosión seguida de incendio, que afectó también viviendas lindantes a 400 metros a la redonda, perjudicando estructuras en muchas de las viviendas particulares”, explicó Castro.

Además, precisó que se derrumbaron tres de cuatro departamentos del complejo donde ocurrió la explosión. “Son cosas que suceden naturalmente por un proceso de siniestro, pero quedó endeble la estructura, motivo por el cual ni bien terminada la pericia se va a ordenar la demolición del edificio“, adelantó.

“Estamos en el momento pericial para poder llevar a cabo una determinación en cuanto a las causas que dieron inicio a este suceso, se está haciendo una búsqueda minuciosa de algún tipo de indicio que pudiera haber estado involucrado en las causas del siniestro”, precisó.

Castro mencionó que “aparentemente se estaban calefaccionando con gas envasado” y reiteró que “las causas no las podemos determinar en este momento porque está bajo causa judicial. No estaríamos en condiciones todavía de aventurarlas, estamos en plena etapa de investigación”.

Trabajos

Castro dio a conocer que las tareas se suspendieron “en función de la luz y el cansancio del personal. Mañana martes a partir de las primeras horas del día, se van a reanudar con personal de pericia, tanto de zona norte como de zona sur. Y así seguirá hasta que se puedan llegar a conseguir los objetivos que estamos buscando”.

En cuanto a las dotaciones de bomberos que participaron en la noche de este domingo, precisó que fueron dos de Perito Moreno, m ás una dotación de apoyo de Los Antiguos.

Por último, expuso que teniendo en cuenta la onda expansiva que provocó daños en las viviendas lindantes “nuestra función también es tratar de determinar hasta qué punto ocasionó el daño, de qué forma y a qué vivienda o personas afectaron. Hubieron inmuebles con daños, a lgún tipo de deformación de edilicia, otras que sufrieron desprendimiento del entretecho, o tra que sufrieron fracturas en sus vidrios. Y una multiplicidad de situaciones que, de acuerdo a la distancia y a la ubicación, estuvo dado”.