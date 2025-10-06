Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El avance de una investigación por un robo millonario cometido en la provincia de Santa Cruz derivó este fin de semana en una serie de allanamientos realizados en Santa Fe que culminaron con la detención de dos sospechosos, de 49 y 20 años, señalados como integrantes de una peligrosa banda delictiva. El operativo, que contó con la participación de efectivos de distintas jurisdicciones, permitió desarticular parte de la estructura criminal que actuaba entre el sur y el centro del país.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios del norte del país, se pudo saber que el caso tuvo su origen en un violento asalto perpetrado meses atrás en una vivienda particular de la localidad de Perito Moreno. En aquella oportunidad, al menos siete delincuentes armados ingresaron al domicilio, redujeron a los moradores y se apoderaron de una suma millonaria en dólares, además de joyas y objetos de alto valor. El hecho generó conmoción en la comunidad y puso en marcha una investigación coordinada entre las fuerzas de seguridad provinciales y la Justicia.

Parte de los elementos secuestrados por la Policía. FOTO: AIRE DE SANTA FE

A partir de los primeros indicios, los investigadores lograron identificar a dos de los presuntos cabecillas de la organización: G.M.Á., de 49 años, y A.T.Y., de 20, ambos santacruceños. Las tareas de inteligencia permitieron establecer que los sospechosos habían abandonado la provincia luego del robo y se habían trasladado a la región centro del país, donde continuaban ocultos mientras intentaban eludir la justicia.

Con esa información, se ordenaron allanamientos simultáneos en las localidades de Santo Tomé y Sauce Viejo, más precisamente en domicilios ubicados sobre calles Necochea, Azcuénaga y Monasterio al 1200. Durante los procedimientos, los agentes incautaron una importante cantidad de cocaína, varios teléfonos celulares, joyas de alto valor, dinero en efectivo y documentación vinculada a la causa. Uno de los detenidos fue además imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El operativo, desarrollado con un alto nivel de coordinación entre las fuerzas de Santa Cruz, Santa Fe y Buenos Aires, también derivó en la detención de un tercer individuo –C.F.F., de 22 años- por resistencia a la autoridad. Desde el entorno judicial se informó que los principales acusados serán extraditados a Santa Cruz en los próximos días para ser indagados por los delitos de robo calificado, privación ilegítima de la libertad y narcotráfico.

Fuentes de la investigación indicaron que la banda actuaba de manera organizada, con roles bien definidos y conexiones en distintas provincias, lo que dificultó su localización inicial. Se sospecha que los detenidos formaban parte de una estructura delictiva más amplia que se dedicaba no solo a robos violentos, sino también a operaciones de lavado de dinero y tráfico de estupefacientes.