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Un operativo de prevención realizado en cercanías del Yacimiento Cerro Piedra terminó con el secuestro de armas de fuego y el decomiso de cuatro guanacos faenados. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Operaciones Rurales Perito Moreno, dependiente de la Policía de Santa Cruz.

El control se llevó a cabo mientras el personal policial patrullaba caminos vecinales y petroleros de la zona. En ese contexto, los agentes detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger en la que viajaban dos personas mayores de edad, ambas procedentes de la localidad de Las Heras.

Durante la inspección inicial del vehículo, los efectivos observaron a simple vista la presencia de armas de fuego largas en el interior del rodado. Además, en la caja de carga encontraron cuatro guanacos que ya habían sido faenados, informaron fuentes policiales a La Opinión Austral.

Ante esta situación, el personal solicitó a los ocupantes la documentación correspondiente para determinar si contaban con autorización para transportar las armas y realizar la actividad de caza. Al revisar los papeles, se constató que uno de los involucrados tenía vencida la credencial de legítimo usuario.

Lar armas de fuego largas secuestradas por el personal. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Asimismo, ninguno de los ocupantes contaba con la documentación habilitante para la práctica de caza deportiva. A esto se sumó que la actividad se encontraba fuera de temporada, por lo que se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente.

Tras ser informado sobre el procedimiento, el Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras dispuso el secuestro del arma de fuego y el decomiso de los cuatro animales faenados. Los dos hombres fijaron domicilio y quedaron sujetos a las actuaciones judiciales.

Una vez finalizado el operativo, los efectivos continuaron con los patrullajes preventivos sobre la ruta provincial N° 18, sin que se registraran otras novedades.

Las actuaciones buscan establecer las responsabilidades correspondientes en relación con la tenencia del arma y la presunta caza irregular de fauna silvestre, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.