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Un joven de 21 años denunció que cinco hombres intentaron robarle la bicicleta y el celular mientras regresaba a su casa junto a un amigo, de 18, en Perito Moreno. El hecho ocurrió el jueves, alrededor de las 19, en la calle Laguna del Desierto, entre Belgrano y Sarmiento.

Según relató, una Toyota Hilux blanca, con caja de madera y cabina simple, se detuvo junto a ellos. El conductor iba acompañado por otros dos hombres. Uno de los ocupantes bajó y le exigió: “Dame la bici”. El joven sujetó el rodado y se lo arrojó encima para evitar que se lo llevaran.

Luego, siempre de acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso La Opinión Austral, le pidieron que entregara la riñonera donde llevaba un teléfono iPhone 13 Pro Max verde. Al negarse a los pedidos de las personas desconocidas, recibió un golpe de puño en el rostro.

En ese momento llegó una motocicleta Motomel Skua 150 roja, en la que viajaban otros dos hombres. Uno de ellos intervino y también lo golpeó, esta vez en la cabeza, mientras intentaba quitarle la riñonera.

Antes de retirarse, sin haber conseguido sustraer la bicicleta ni la riñonera, los delincuentes tiraron y le pegaron patadas al rodado, dejándolo con daños importantes, informaron fuentes policiales a este medio.

Para cerrar, se conoció que la denuncia quedó caratulada como tentativa de robo y daños. Se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Las Heras.