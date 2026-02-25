Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este jueves una intensa agenda de trabajo en la localidad de Perito Moreno, con eje en la problemática del agua que afecta a la comunidad desde hace más de 20 años.

En horas de la mañana, el mandatario realizó un sobrevuelo por la zona del Río Fénix para relevar el estado del sistema de riego y la distribución del recurso hídrico, una situación histórica que impacta tanto en las familias como en el sector productivo.

Durante la jornada, la comitiva provincial visitó distintas estancias de la zona, llegando casi hasta el límite con Chile, con el objetivo de conocer de primera mano la realidad que atraviesan los productores y verificar el estado de los canales que abastecen de agua a la localidad.

La agenda de trabajo contempló un relevamiento aéreo y visitas a campo para evaluar la distribución del recurso hídrico en la zona norte de Santa Cruz.

En el recorrido se constató la existencia de desvíos y tomas no habilitadas que generan un importante desperdicio de caudal. Esta situación impide que el agua llegue de manera adecuada tanto a los vecinos como a las chacras productivas, agravando un conflicto estructural que lleva más de dos décadas sin una solución de fondo.

Convocatoria a productores y ordenamiento del sistema de riego

Según se informó, muchos de los inconvenientes detectados están vinculados a intervenciones irregulares en los canales de riego, lo que provoca una distribución desigual y deficiente del recurso.

“Hace más de 20 años que Perito Moreno tiene problemas con el agua y nadie dio una solución de fondo. Hoy el principal inconveniente es el desperdicio cuando no está correctamente canalizada. Campo arriba hay desvíos y tomas que no están habilitadas por Recursos Hídricos y eso provoca que muchos vecinos no puedan acceder a un recurso vital. Esta es una situación histórica y la vamos a resolver de forma inmediata. La prioridad son las familias de la localidad y después la producción, porque sin agua no hay chacras, no hay trabajo y no hay desarrollo”, expresó Vidal.

Vista aérea del Río Fénix .

Ante este panorama, el gobernador anunció la convocatoria a una reunión con los propietarios de los establecimientos rurales para avanzar en una solución concreta y definitiva que permita ordenar el uso del recurso hídrico de forma planificada, equitativa y sostenible.

El Gobierno provincial ya tomó la decisión de avanzar en el ordenamiento del sistema de riego y en una administración responsable del agua, medida considerada clave para garantizar el abastecimiento para consumo, acompañar el crecimiento de la actividad agrícola y fortalecer el desarrollo productivo local.

Estas acciones forman parte de una política de gestión que prioriza la presencia activa en el territorio, el diálogo con cada sector y la planificación de soluciones estructurales. El objetivo, según remarcaron desde el Ejecutivo provincial, es mejorar la calidad de vida de los vecinos y generar más oportunidades para los santacruceños.