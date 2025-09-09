Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 24 años denunció haber sido víctima de amenazas por parte del delegado del gremio UOCRA y otras personas en su casa de la localidad de Perito Moreno. El incidente ocurrió en su domicilio, ubicado en el pasaje Edmundo Águila al 752 del barrio 5 de Octubre.

Según la denuncia, alrededor de las 23:00 horas del domingo, recibió un llamado telefónico del acusado, quien le exigió que saliera de su vivienda. Al salir, observó a dos hombres y una mujer en una camioneta color negro y otro vehículo cuyas características no recuerda. Intervino el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Las Heras.

El delegado, según la denuncia, realizó un disparo al aire y posteriormente apuntó con el arma al denunciante y a su pareja, y los amenazó con lo siguiente: “si no aparece hasta el martes la ropa deportiva de mi hermano, no va a ser solamente que te voy a golpear otra vez en la nariz”. Acto seguido, el acusado le propinó un cabezazo en la nariz al joven, antes de retirarse del lugar en su vehículo.