Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un hombre de 24 años denunció haber sido víctima de amenazas por parte del delegado del gremio UOCRA y otras personas en su casa de la localidad de Perito Moreno. El incidente ocurrió en su domicilio, ubicado en el pasaje Edmundo Águila al 752 del barrio 5 de Octubre.
Según la denuncia, alrededor de las 23:00 horas del domingo, recibió un llamado telefónico del acusado, quien le exigió que saliera de su vivienda. Al salir, observó a dos hombres y una mujer en una camioneta color negro y otro vehículo cuyas características no recuerda. Intervino el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Las Heras.
El delegado, según la denuncia, realizó un disparo al aire y posteriormente apuntó con el arma al denunciante y a su pareja, y los amenazó con lo siguiente: “si no aparece hasta el martes la ropa deportiva de mi hermano, no va a ser solamente que te voy a golpear otra vez en la nariz”. Acto seguido, el acusado le propinó un cabezazo en la nariz al joven, antes de retirarse del lugar en su vehículo.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario