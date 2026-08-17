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Una mujer denunció un presunto episodio de amenazas ocurrido durante la tarde del sábado en el gimnasio municipal de la localidad de Perito Moreno, mientras se desarrollaba una actividad deportiva.

Según informó ante la Comisaría, el hecho ocurrió alrededor de las 14:50, cuando se encontraba en el sector de recepción del gimnasio. En ese momento observó a los integrantes del equipo de su hijo, de 15 años, denominado Río Fénix, siendo trasladados hacia el vestuario, mientras que otro menor era llevado hacia la cancha.

Al consultar sobre lo ocurrido, la mujer tomó conocimiento a través de su hijo de que otro menor lo habría empujado. Posteriormente, el adolescente ingresó al vestuario, mientras que la denunciante permaneció del lado de una ventana para continuar observando el partido.

De acuerdo con su relato, en ese momento se acercó un hombre, quien comenzó a insultarla y le manifestó términos intimidatorios relacionados con su hijo. La mujer aseguró que la situación le provocó temor y radicó la denuncia correspondiente.

La causa fue caratulada como “denuncia por amenazas” y tomó conocimiento el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, con asiento en la localidad de Las Heras.