Una grave denuncia por amenazas calificadas fue radicada en la Comisaría de Perito Moreno. El hecho involucra un altercado dentro de una propiedad privada que incluyó la presencia de una sustancia ilícita y la exhibición de un arma de fuego. El hecho se encuentra bajo investigación del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 con asiento en Las Heras, con intervención de la Fiscalía Federal y la División de Investigaciones.

La Opinión Austral conoció que el damnificado, un hombre de 46 años, fue identificado por personal de la Policía de Santa Cruz, y es residente en una vivienda de la calle Clemente Onelli. El hombre relató a las autoridades que aproximadamente a las 04:30 horas se encontraba durmiendo en su domicilio. En ese momento, escuchó ruidos que indicaban la apertura de la puerta de acceso principal a su terreno, donde tiene otras casas.

Al levantarse para verificar quién se encontraba en su interior, el hombre visualizó a un hombre -de quien avisó el nombre y apellido, y dijo que se desempeña laboralmente en el Hospital Distrital. El ciudadano en cuestión no estaba solo, sino que se encontraba conversando dentro del terreno con otras dos personas que alquilan en el lugar desde hace tres meses.

Durante la presencia del imputado y los inquilinos, el damnificado logró observar cómo el trabajador del centro de salud le entregaba a uno de los inquilinos una bolsa de tamaño pequeño y transparente, en cuyo interior se podía apreciar lo que parecía ser una sustancia ilícita, identificada primeramente como cocaína.

Ante esta situación, el propietario de la vivienda decidió interrumpir ante lo que observaba y les preguntó “¿Qué hacen?”. Sin embargo, la respuesta del denunciado escaló un nuevo grado de violencia, ya que extrajo un arma de fuego desde sus prendas de vestir y amenazó al damnificado con la siguiente frase: “te voy a c… matando, te voy a hacer boleta donde te vea“.

Tras proferir las amenazas, el imputado se retiró del lugar acompañado por uno de los inquilinos. Pero el suceso no terminó allí, ya que, transcurrido un lapso aproximado de tres horas, el hombre que trabaja en el nosocomio de la ciudad de Perito Moreno retornó a al domicilio. Ante el temor del denunciante, decidió realizar la correspondiente denuncia, conoció La Opinión Austral.