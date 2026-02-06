Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una intervención de oficio llevada adelante por la Policía de Santa Cruz volvió a encender la alarma sobre el maltrato animal en la zona norte de la provincia. En la ciudad de Perito Moreno, personal de la División Operaciones Rurales (DOR) detectó esta semana una situación de extrema vulnerabilidad que afectaba a tres caballos, lo que derivó en el inicio inmediato de actuaciones judiciales y el secuestro preventivo de los animales para resguardar su integridad.

De acuerdo a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas se pudo saber que el procedimiento se desarrolló durante un control de rutina en un predio perteneciente a la Sociedad Rural de Perito Moreno, un espacio habitualmente vinculado a la actividad ganadera y ecuestre. Allí, los efectivos constataron la presencia de tres equinos sin marca visible, una irregularidad que ya de por sí encendió señales de alerta. Sin embargo, lo más preocupante fue el estado general en el que se encontraban los animales, lo que motivó una intervención más profunda.

Ante la presunción de un posible caso de maltrato animal, se dio intervención a un médico veterinario de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quien examinó a los caballos en el lugar.

Los animales tras ser incautados por el DOR. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El profesional certificó que los equinos presentaban un cuadro de deshidratación y signos evidentes de malnutrición, indicadores compatibles con una falta prolongada de cuidados básicos. Con ese respaldo técnico, se resolvió avanzar con el secuestro preventivo de los animales, priorizando su bienestar y evitando que la situación se agravara.

De lo actuado tomó conocimiento el Juzgado de Instrucción N° 1 de la ciudad de Las Heras, que quedó a cargo de la causa y desde donde se aguardaban las directivas judiciales correspondientes. En paralelo, se iniciaron diligencias para establecer la identidad del propietario de los equinos, un paso clave para determinar responsabilidades en el marco de la Ley de Maltrato Animal, una normativa que contempla sanciones penales para quienes ejerzan actos de crueldad o abandono hacia los animales.

Mientras avanza la investigación, los tres caballos permanecen bajo resguardo de la División Operaciones Rurales de Perito Moreno, donde reciben atención y cuidados acordes a su estado. Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que el objetivo central es garantizar la recuperación de los animales y asegurar condiciones mínimas de bienestar, más allá del devenir judicial del caso.