En la noche del 26, alrededor de las 21:20 horas, una familia residente en pasaje Pari Aike de Perito Moreno, fue asaltada por tres ladrones que irrumpieron violentamente en su domicilio. El diario La Opinión Austral conoció, a través de la Policía de Santa Cruz, que la denuncia fue presentada por la madre. La mujer comentó que, mientras se encontraba en su casa junto a su hijo y su pareja, escuchó ruidos del living.

Al acercarse, con el fin de averiguar qué ocurría, se topó con una escena desesperante: vio a un primer hombre con el rostro cubierto que sostenía a su hijo del cuello; asimismo, detectó a otro individuo, también con la cara oculta, quien portaba un cuchillo de gran tamaño y apuntaba con el mismo a su pareja. Uno de los delincuentes era de mediano y robusto, mientras el otro era alto y delgado. Ambos pedían dinero.

Asimismo, la ciudadana se dio cuenta de que un tercer individuo, igualmente delgado y con el rostro cubierto, los acompañaba. Los delincuentes exigían a gritos “dónde está la plata, venimos a cobrar, nosotros sabemos que ustedes tienen plata“. El violento hecho causó una fuerte repercusión en la comunidad de la ciudad peritense, quienes reclamaron que, a pesar de ser considerado un pueblo, la delincuencia no se toma descanso.

Personal de la Policía durante uno de los allanamientos.

La denunciante informó que, en un momento, los ladrones llevaron a la familia a una de las habitaciones, donde ella les indicó el lugar donde guardaba sus ahorros: una suma de 30.000 dólares en efectivo. Además del dinero, los delincuentes sustrajeron un reloj GUCCI con incrustaciones de metal, una computadora Notebook Lenovo de color azul, varias joyas de fantasía, una alianza de oro, tres celulares marca Xiaomi y un reloj Tyson.

Finalmente, la víctima aportó características fisonómicas y de vestimenta a la Policía, quienes realizaron las investigaciones correspondientes. Horas después, el personal de la División de Investigaciones (DDI) pudo localizar a los delincuentes, gracias al seguimiento de cámaras de seguridad, y detuvo a los ladrones tras una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras.

Comisaría de la localidad de Perito Moreno.

Hecho de hurto

En la noche del 26, personal policial detuvo a dos hombres de 42 y 21 años tras ser sorprendidos huyendo del local comercial “Chamigo”, ubicado en la avenida San Martín. Según el reporte, los agentes se encontraban realizando un patrullaje en la zona cuando observaron a dos individuos que salían corriendo del local y se dirigían hacia la calle Mariano Moreno, uno de ellos llevando un pack de gaseosas.

Tras una breve persecución, los sospechosos fueron interceptados en un terreno baldío, donde intentaron descartar los elementos sustraídos. Ambos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría, donde quedaron alojados a disposición del Juzgado de Instrucción. Previamente, fueron examinados por un médico del nosocomio local.