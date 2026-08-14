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Un hombre fue aprehendido durante la madrugada en la localidad de Perito Moreno, acusado de incumplir medidas cautelares dispuestas en el marco de una causa de violencia familiar.

El hecho se inició cuando personal de la Comisaría notificó a E.P.E., de 38 años, sobre las medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Familia de Las Heras a favor de F.G., su expareja.

Posteriormente, alrededor de las 2:08, la mujer se comunicó telefónicamente con la dependencia policial y solicitó presencia en su domicilio, ubicado en inmediaciones de las calles Nacimiento y Custodio Rearte, debido a que el hombre se encontraría en el lugar, incumpliendo las restricciones vigentes.

Una comisión policial se dirigió hasta el inmueble a bordo de un móvil. Al arribar, los efectivos no encontraron inicialmente al señalado. Sin embargo, la damnificada relató que momentos antes su expareja se había presentado en la vivienda, le solicitó que se retirara del alquiler y golpeó la puerta antes de retirarse.

Minutos más tarde, el hombre regresó al domicilio y manifestó que se trataba de su alquiler y que permanecería allí. Ante esta situación y el presunto incumplimiento de las medidas judiciales, los uniformados procedieron a su aprehensión, cerca de las 3:10.

El aprehendido fue trasladado en primer término al Hospital Distrital, donde recibió la asistencia médica correspondiente, y luego fue llevado a las instalaciones de la Comisaría, donde ingresó en carácter de aprehendido e incomunicado.

La causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, con asiento en la localidad de Las Heras. Desde la secretaría se dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales, el hombre continúe detenido e incomunicado a disposición del magistrado interviniente.