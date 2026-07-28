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Efectivos de la Comisaría de Perito Moreno aprehendieron a un hombre de 32 años por incumplir órdenes judiciales vigentes. El hecho ocurrió alrededor de las 13:05 horas del lunes pasado, cuando personal que realizaba patrullaje preventivo recibió un aviso radial sobre una riña en la intersección de calles Mariano Moreno y avenida San Martín.
Al llegar al lugar no se corroboró el enfrentamiento, pero durante el rastrillaje por las inmediaciones, sobre calle Mariano Moreno entre 25 de Mayo y Colón, los agentes identificaron al sospechoso. Se encontraba caminando con manifiesta intención de perseguir a su ex pareja, quien transitaba acompañada por su actual compañero.
La policía procedió a su demora tras comprobar que tenía pleno conocimiento de la existencia de medidas cautelares vigentes y homologadas por el Juzgado de Familia de la ciudad de Las Heras, que le prohibían dicho acercamiento. Fue trasladado al nosocomio local para examen médico de rigor y posteriormente alojado en la dependencia policial en carácter de incomunicado.
Se tomó declaración a las partes damnificadas y las actuaciones pasaron al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de Las Heras, que dispuso que, cumplidos los plazos legales, el causante permanezca detenido en calidad de incomunicado por el delito de desobediencia judicial.
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