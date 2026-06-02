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La tranquilidad de la madrugada en Perito Moreno se vio alterada por un incidente vial ocurrido en una de las esquinas más transitadas de la ciudad. Dos automóviles colisionaron en la intersección de la Avenida San Martín y la calle Laguna del Desierto, generando la intervención inmediata de los servicios de emergencia, aunque afortunadamente el hecho no dejó personas con lesiones de gravedad.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el episodio se registró alrededor de la 1:45 de este martes, cuando personal de la comisaría local alertó a la División Cuartel 12ª de Bomberos sobre la ocurrencia de un choque vehicular. La comunicación movilizó de inmediato a una dotación especializada que se dirigió al lugar a bordo de una unidad de rescate para brindar apoyo preventivo y colaborar con las tareas de asistencia.

Al arribar a la escena, los bomberos encontraron que los vehículos involucrados eran un Citroën C3 y un Renault Clio, los cuales habían colisionado por causas que forman parte de las actuaciones correspondientes y que deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

Uno de los aspectos más relevantes constatados por los equipos de emergencia fue que todos los ocupantes ya se encontraban fuera de los habitáculos al momento de la llegada de la dotación. Según se informó, las personas involucradas lograron salir de los vehículos por sus propios medios, una situación que permitió descartar inicialmente la necesidad de maniobras de rescate complejas.

De todas maneras, como ocurre en este tipo de intervenciones, la prioridad estuvo puesta en verificar el estado de salud de los protagonistas del incidente. Por ese motivo, personal sanitario del nosocomio local acudió al lugar para realizar una evaluación médica preventiva.

Según pudo saber este diario, los profesionales de la salud examinaron a cada uno de los ocupantes y determinaron que ninguno presentaba lesiones que justificaran un traslado hacia el centro asistencial.