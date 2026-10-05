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Un motociclista terminó con múltiples lesiones de gravedad tras un incidente vial en la ciudad de Perito Moreno. El hecho ocurrió durante la noche del sábado 3 de octubre, cerca de las 21 horas, cuando un automóvil Fiat Cronos y una motocicleta protagonizaron un fuerte impacto en una intersección urbana. Si bien la violencia de la colisión motivó el traslado de urgencia de la víctima y su posterior derivación hacia un centro médico de mayor complejidad, las autoridades de salud confirmaron que el paciente afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

El estruendo del choque alteró el ritmo habitual de los vecinos en las inmediaciones del cruce de las calles Nacimiento y Juana Azurduy cerca de las 20:55 horas. De inmediato, llamados al comando radioeléctrico alertaron sobre la presencia de un hombre tendido en la cinta asfáltica. En cuestión de minutos, efectivos de la División Comisaría Perito Moreno acudieron a la escena para preservar el área del accidente e iniciar las primeras diligencias de contención y ordenamiento del tránsito.

Al constatar que el conductor de la motocicleta presentaba traumatismos de consideración y severas muestras de dolor, los uniformados solicitaron la presencia urgente de la ambulancia del hospital local. Los profesionales médicos brindaron las primeras atenciones en el lugar del hecho y procedieron a inmovilizar al herido -un hombre mayor de edad- para efectuar su traslado hacia la guardia del nosocomio peritense, indicaron fuentes consultadas por La Opinión Austral.

Una vez en el centro de salud, la evaluación clínica y los estudios radiológicos determinaron la presencia de múltiples fracturas en el cuerpo del motociclista. Dada la complejidad de las lesiones óseas y la necesidad de contar con infraestructura médica especializada, la dirección del hospital dispuso la derivación del paciente hacia un centro asistencial de mayor complejidad de la región. De acuerdo con la información oficial suministrada hasta el momento por las fuentes sanitarias y policiales, la víctima permanece estable y fuera de peligro de vida.

Portales locales indicaron que, por su parte, el conductor del Fiat Cronos permaneció en todo momento en el sitio del accidente, prestando plena colaboración con el accionar de los efectivos policiales y de los peritos. La actitud cooperativa del automovilista permitió agilizar el resguardo de la escena y el inicio de las primeras actuaciones sumariales.

Ante la entidad de las lesiones y los daños materiales registrados en ambos rodados, tomó intervención formal el Juzgado Penal y Juvenil N.º 1 con asiento en la ciudad de Las Heras. Desde dicha magistratura se ordenaron de inmediato las medidas de prueba de rigor, entre las cuales se destaca la realización de exámenes de extracción de muestras sanguíneas a los dos conductores involucrados. Este procedimiento resulta clave dentro del protocolo judicial para verificar o descartar la presencia de alcohol u otras sustancias en sangre al momento de la colisión.