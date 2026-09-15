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Durante la tarde de este lunes, un incendio de vegetación y pasturas encendió todas las alarmas en el sector de chacras de Perito Moreno, obligando a un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad y rescate para evitar que las llamas devoraran hectáreas dedicadas a la producción y la vivienda rural.

El incidente tuvo su origen en la Chacra “Los Guindos”, un establecimiento ubicado sobre el margen de la Ruta Provincial N° 43, arteria clave en el movimiento de la comarca del Lago Buenos Aires. En ese lugar, la quema de un cúmulo de residuos domiciliarios y de patio que parecía estar bajo control mutó en cuestión de segundos en una amenaza real. Las intensas y características ráfagas de viento patagónico que castigaban la región avivaron la combustión y proyectaron las brasas hacia la vegetación seca colindante, desatando un incendio de pasturas que comenzó a expandirse sin control hacia zonas linderas.

Ante el llamado de auxilio de los propietarios y vecinos del sector, una dotación especializada de la División Cuartel 12° de Bomberos de la Policía provincial acudió de urgencia al lugar. El operativo, que se extendió entre las 15:30 y las 16:20 horas, contó además con la apoyatura táctica de los efectivos de la Comisaría Local, quienes procedieron a perimetrar el perímetro de trabajo y garantizar la seguridad del tránsito en la zona de acceso a la ruta.

Al arribar a la Chacra Los Guindos, los bomberos montaron una maniobra de ataque rápido mediante el despliegue de una línea devanadera de alta presión. Gracias al trabajo sostenido y a la pericia de la cuadrilla en el manejo de emergencias rurales, el avance del fuego sobre el pastizal fue interceptado a tiempo. Posteriormente, los servidores públicos abocaron sus esfuerzos a las tareas de remoción y enfriamiento del material orgánico quemado, eliminando cualquier tipo de brasa incandescente que pudiera reavivarse por la acción del viento persistente.

El informe oficial tras la extinción total del foco trajo alivio a la comunidad agropecuaria de Perito Moreno: las labores concluyeron sin registro de personas lesionadas ni destrozos estructurales en las instalaciones de la propiedad. Una vez garantizada la seguridad del predio, la dotación retornó a su base operativa sin novedades de gravedad.