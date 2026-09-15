Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 50 años denunció haber sido amenazado dentro del Juzgado de Paz de Perito Moreno por parte de J.P., familiar de Javier Nicolás Pereyra, una de las víctimas que se cobró el incendio intencional de un colchón en la zona de calabozos de la Comisaría local, conoció La Opinión Austral.

Tapa del 13 de septiembre de 2026.

Según consta en la presentación, el episodio ocurrió el 12 de septiembre, después de las 23, cuando el denunciante se encontraba en el interior del edificio judicial. El hombre explicó que su presencia en el lugar se relacionaba con hechos ocurridos previamente con personas privadas de la libertad alojadas en la dependencia policial de la localidad.

En determinado momento, J.P. habría comenzado a proferir términos amenazantes contra el denunciante. Ante esa situación, el ciudadano que desarrolla tareas de seguridad en el edificio manifestó haber sentido temor. El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras.

El colchón fue incendiado en la Comisaría de Perito Moreno.

El incendio que se cobró la vida de dos presos

El incendio en la Comisaría de Perito Moreno comenzó durante la tarde del sábado pasado en el sector de alojamiento de detenidos y terminó con la muerte de dos personas privadas de la libertad. Las víctimas fueron identificadas como Oscar Emiliano Olivera -que se encontraba privado de su libertad por homicidio– y Javier Nicolás Pereyra -que estaba preso por robo calificado-.

De acuerdo con la información preliminar, Olivera habría iniciado el fuego dentro de la celda que compartía con Pereyra, luego de prender un colchón y algunas prendas de vestir. El episodio se habría producido en el marco de un reclamo para ser trasladado a Las Heras.

Oscar Emiliano Olivera, uno de los dos fallecidos en el incendio de la comisaría. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Según trascendió, no era la primera vez que Olivera protagonizaba un incidente vinculado con ese pedido. Al momento del incendio, cinco detenidos se encontraban alojados en la dependencia. Los otros tres pudieron ser evacuados, al igual que siete efectivos policiales. Todos fueron dados de alta, informaron a La Opinión Austral.

El subjefe de la Policía de Santa Cruz, Luis Bordón, fue quien confirmó el fallecimiento de Olivera y Pereyra. En tanto, el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, viajó a Perito Moreno para interiorizarse sobre lo ocurrido y acompañar las diligencias realizadas tras el siniestro el fin de semana anterior.