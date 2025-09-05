Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un allanamiento realizado este miércoles en la localidad de Perito Moreno destapó una situación tan inesperada como preocupante: en el fondo de una vivienda se encontraron 23 animales ovinos en un corral improvisado, además de drogas, armas, vainas servidas y elementos de interés vinculados a distintos hechos delictivos. El procedimiento estuvo a cargo de la División Operaciones Rurales (D.O.R.) y arrojó resultado positivo, abriendo ahora una investigación que involucra tanto a la Justicia provincial como a la Federal.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que el operativo comenzó pasadas las 10:30 de la mañana, cuando un llamado anónimo alertó a la Policía sobre la presencia de animales en un domicilio de calle Belgrano al 1900. Personal de la D.O.R. constató desde la vía pública la existencia de los ovinos y dispuso consigna externa, a la espera de una orden judicial. Finalmente, cerca de las 15 horas, con apoyo de la Comisaría local y de la División de Investigaciones de Perito Moreno, se concretó el allanamiento autorizado por el Juzgado de Instrucción N°1 de Las Heras.

El resultado sorprendió incluso a los investigadores. Dentro del inmueble se encontraron 23 ovejas con distintas señales, que podrían estar vinculadas a recientes denuncias de sustracción en la zona rural.

Momentos en los que se realizaba el procedimiento judicial. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Además, se secuestraron elementos que refuerzan las sospechas sobre actividades delictivas: una mochila con maneas, un cuchillo, un vehículo Chevrolet Corsa Classic, borceguíes, un chaleco portaobjetos policial y vainas servidas de calibres .223 y .22.

Pero el hallazgo más delicado se dio en el interior de la vivienda, donde un plato con restos de sustancia blanquecina fue sometido a un test orientativo que confirmó la presencia de clorhidrato de cocaína. El pesaje superó los 11 gramos. Junto a la droga se encontraron una balanza electrónica y recortes de bolsas de nylon, insumos típicamente vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. Ante esta evidencia, se dio inmediata intervención a la Fiscalía Federal Descentralizada de Caleta Olivia, que ahora también intervendrá en la causa.

La investigación tomó otro giro cerca de las 16 horas, cuando los efectivos interceptaron en calle Gobernador Moyano al propietario de la vivienda allanada. El hombre, al notar la presencia del móvil policial, intentó descartar un teléfono celular arrojándolo entre los pastizales, aunque el dispositivo fue recuperado y secuestrado como parte de la causa. Por orden judicial, el individuo, mayor de edad, fue trasladado a la dependencia policial, donde fijó domicilio a disposición del magistrado interviniente.

Por estas horas, la Justicia busca establecer tanto la procedencia de los animales como el vínculo del sospechoso con los elementos secuestrados. La causa podría ampliarse, dado que confluyen posibles delitos de abigeato, tenencia de armas y municiones, y presunta comercialización de estupefacientes.