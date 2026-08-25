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Estancias quedaron “aisladas” por la nieve en Santa Cruz y fueron asistidas el fin de semana

Varios establecimientos rurales de las inmediaciones de Perito Moreno, que se encuentren ubicados sobre la ruta provincial Nº 39 y la ruta provincial N° 43, fueron asistidos por las condiciones climáticas. Los operativos se realizaron durante el fin de semana.

Por La Opinión Austral

25 de agosto 2026   ·   14:35 hs.
Estancias quedaron “aisladas” por la nieve en Santa Cruz y fueron asistidas el fin de semana
Personal de Vialidad resolviendo la situación fr las cadenas de un rodado. FOTO: GOBIERNO DE SANTA CRUZ

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Varias estancias de la provincia de Santa Cruz quedaron “aisladas” en el marco del extenso y crudo invierno del corriente año. Ante el presente panorama, un organismo público estuvo trabajando durante el fin de semana pasado para despejar los caminos y asistir a los vecinos.

El operativo fue llevado a cabo por el amplio equipo de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), en específico el distrito de la localidad de Perito Moreno. El personal trabajó durante el sábado y el domingo en distintas estancias:

• Estancia La Ranquelina

• Estancia La Flora

• Estancia Laguna Grande

• Estancia Santa Rita

• Estancia Vista Alegre, donde el acceso no pudo concretarse, debido a las condiciones del sector.

Es decir que se recorrió aproximadamente 260 kilómetros, incluyendo distintos sectores de la ruta provincial N° 39, en el tramo Bajo Caracoles a ruta provincial N°43, y accesos a los establecimientos rurales mencionados.

Personal de Vialidad y Policía asistiendo una máquina.

Hubo trabajo conjunto

Las tareas de despeje y asistencia a estancias rurales, ante las condiciones invernales, se realizaron en forma conjunta con efectivos de la División de Operaciones Rurales (DOR) de Perito Moreno, perteneciente a la Policía de Santa Cruz.

Desde Vialidad Provincial hicieron saber a la comunidad que se continúa trabajando para garantizar la transitabilidad y brindar asistencia a los pobladores y establecimientos rurales de la zona.

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